Kona til Bruttern blir styreleder i klubben der Kåre fikk sparken

Hege Leirfall Ingebrigtsen er kona til RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, og fikk nylig tilbud om å stille til styreledervervet i Bodø/Glimt. Før hun sa ja til tilbudet, snakket hun med ektemannen sin.

– Kåre var utrolig støttende og positiv til at jeg skulle si ja til å bli styreleder i Bodø/Glimt. Vi diskuterer mye fotball hjemme, og jeg har holdt på med idretten i mange år. Når dette tilbudet kom, fristet det for mye til å si nei, forteller Leirfall Ingebrigtsen.

Ble presset ut av Glimt

Kona til «Bruttern» har en mildt sagt imponerende CV. Hun har 11 års erfaring fra Norges Fotballforbund, og ble i 2010 valgt inn som tidenes yngste visepresident i NFF, etter først å ha bidratt i fire år som styremedlem.

Til daglig jobber hun som personalsjef for en bedrift i Trondheim, men tror ikke pendlingen blir noe problem.

– Jeg har gitt beskjed til Glimt om at jeg kommer til å bo i Trondheim, og kan ikke være i Bodø hele tiden. Samtidig reiser jeg mye i forhold til jobb, og tilbringer mye tid i Bodø, så jeg kommer til å være der jevnt og trutt.

Kåre Ingebrigtsen var trener i Bodø/Glimt fra 2008 til 2011. Når han forlot de helgule fra Bodø, var det etter mye bråk og mange mente at Bruttern ble presset ut av Glimt. Det har ikke Hege noe problem med den dag i dag.

– Ting burde kanskje blitt gjort på en annerledes måte da, men verken jeg eller Kåre har hatt noen negative følelser angående Glimt. Jeg er Bodø-jente, og klubben står hjertet mitt veldig nært. Jeg vet også at Kåre er veldig glad i Glimt.

– Kunne ikke fått noen bedre

Benn Eidissen er leder av valgkomiteen i Bodø/Glimt. Han skryter stort av det som kan bli klubbens nye styreleder.

– Historien til Hege som leder innenfor fotballen er stor. Det er ingen i Bodø, og få i landet, som er i nærheten av henne der. I tillegg har hun et fantastisk nettverk!

– Jeg tror ikke vi kunne fått en bedre kandidat til dette vervet. Jeg er utrolig glad for at hun sa ja, sier Eidissen.

Ikke noe habilitetsproblem

Det har vært snakk om et habilitetsproblem i forhold til at Leirfall Ingebrigtsen er kona til RBK-treneren, men etter en ryddig prosess er hun sikker på at det ikke blir noe problem i det hele tatt.

– Jeg har snakket med både Kåre, Tove Moe Dyrhaug i RBK, og fotballpresidenten Terje Svendsen om det. Ingen av dem så på det som noe problem, og det gjør heller ikke jeg.

– Ser man på historien til klubbene i mellom så kan det jo fort hende at det blir spilleroverganger mellom Glimt og RBK. Da får jeg heller vurdere å melde meg ut av den prosessen, og la noen andre av de kompetente menneskene jeg får rundt meg til å ta seg av det, avslutter Leirfall Ingebrigtsen.