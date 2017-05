Konradsen reddet RBK da Helland og Hansen ble skadet

Saken oppdateres.

LERKENDAL: Rosenborg gikk offensivt ut og skapte flere store sjanser i løpet av det første kvarteret. Sju minutter var gått da Brann-keeper Piotr Leciejewski misset stygt. Han kastet ballen rett i ryggen på en av sine egne spillere. Pål André Helland snappet opp ballen og lobbet den elegant over Brann-keeperen og i mål.

Dermed sto det 1–0.

Sju minutter senere kom Nicklas Bendtner til en stor mulighet. På volley sendte han et innlegg videre mot Brann-målet fra rundt ti meters hold. Leciejewski kastet seg så lang han var og klarte så vidt å unngå nok et baklengsmål.

Bakenga i støtet

På det påfølgende hjørnesparket ble det nok en stor Rosenborg-sjanse. Ballen havnet hos Anders Konradsen som skjøt over Brann-målet.

Bare ett minutt senere var det Mushaga Bakengas tur til å vise seg frem. Han gjorde alt selv, driblet seg forbi Brann-forsvaret og avsluttet. Skuddet gikk hårfint utenfor Brann-målet. Gjestene var i denne perioden veldig på defensiven.

I 1996 vant Rosenborg 10-0 mot Brann. To år tidligere ble resultatet 9-0. Akkurat på dette tidspunktet luktet det ny storseier for RBK.

Helland måtte ut

Rosenborg klarte ikke å opprettholde det samme trykket gjennom hele omgangen, men var det klart beste laget på Lerkendal før hvilen. Pauseresultatet var 1-0 og kunne godt ha vært større.

Fem minutter før pause måtte målscorer Helland ut. Han ble erstattet av Matthias Vilhjalmsson.

Bare to minutter ut i andre omgang kom Rosenborg til sin første store sjanse etter hvilen. Et innlegg fra høyre landet hos Bendtner, nesten en kopi av muligheten i første omgang. Dansken sleivet da han skulle sette ballen i mål.

I det 54. minutt var det Fredrik Midtsjø som kom til en meget stor sjanse. Etter godt angrepsspill fra Rosenborg fikk midtbanespilleren ballen lagt tilbake i 16-metersfeltet. Fra gunstig posisjon satte han ballen over mål. Igjen var det stor angrepsvilje og bra tempo over Rosenborg-laget, på samme måte som i starten av førsteomgangen.

Keeperbytte

Kampens første store Brann-mulighet kom bare to minutter senere. Et frispark ble slått inn mot Bismar Acosta. Skuddet gikk over mål. I denne situasjonen fikk Rosenborg-keeper André Hansen en smell. Etter behandling ute på banen ble han hjulpet ut. RBKs solide sisteskanse maktet ikke å fortsette og ble erstattet av Arild Østbø.

Etter 78 minutter skjedde det de færreste av de 17 020 tilskuerne på Lerkendal ville se. Gilli Rolantsson fikk kanontreff fra kanten av 16-meteren. Skuddet gikk forbi Østbø og inn i bortre hjørne.

Da gikk det mot poengdeling på Lerkendal.

På overtid slo Rosenborg tilbake slik de har hatt for vane å gjøre i sine gode perioder. Anders Konradsen satte ballen som han fikk fra Fredrik Midtsjø kontant i mål. Derned beholdt Rosenborg nok en gang alle de tre poengene.

– Den satt langt inne. Vi burde ha avgjort det mye tidligere, sa André Hansen til publikum på stadion da kampen var avgjort.