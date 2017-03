Koteng: – Kåre har bedre forutsetninger enn Wenger for å «få til» Bendtner

Saken oppdateres.

70 prosent Nicklas Bendtner.

20 prosent Vegard Forren.

Og 10 prosent under kategorien «øvrig».

Så smale blir vi i Rasmus & Saga når RBK er i ferd med å legge bak seg en av sine mest spesielle uker på lang, lang tid.

På og utenfor banen

Mandag kveld ble Nicklas Bendtner klar for RBK, rett etter at Vegard Forren hadde forlatt klubbens treningsleir på Marbella.

Da var det bare å ta opp telefonen og invitere styreleder Ivar Koteng til podkaststudio.

Hør siste episode av Rasmus & Saga her

Her snakker vi om pengene i Bendtner-saken. Om det vi forventer av dansken på banen. Og om det som har skjedd utenfor banen.

Og for å si det enkelt: Koteng er – som vanlig – tydelig i svarene sine.

Forren, Løkberg – og historie

Vi er også innom Forren-saken, som startet på Marbella og endte i Brighton.

I tillegg snakker vi litt om tingenes tilstand i Ranheim-fjæra, hvor vi fortsatt venter på comebacket til Kristoffer løkberg. Vi ser også litt på hva som kan bli Levangers nye stadionnavn.

Debatten var dessuten på ett punkt i ferd med å skli ut:

Da glemte Rasmus tid og sted og begynte å snakke om historiske kirker på Koteng-grunn. Eiendomskongen letter da også litt på sløret om Trondheim-historien. Ikke så rent lite, heller.

Men det er en tid for alt. Så dagens utgave starter med Nicklas Bendtner. Den avsluttes med Nicklas Bendtner.

Og for å si det som de gjør over dammen: To be continued.

