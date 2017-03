Koteng om Bendtners intervju-nekt: - Vi har håndtert det feil

Saken oppdateres.

Den danske kulthelten Nicklas Bendter har nå rukket å være Rosenborg-spiller i en drøy uke. Interessen rundt klubben har mildt sagt skutt fart siden den gang, og det store mediepresset førte til at Bendtner skal ha fått beskjed om å ikke snakke med pressen.

– Jeg snakker ikke med mediene.

Det sa dansken til det samlede mediekorpset etter kampen mot islandske FH.

– RBK skal være åpent

Kåre Ingebrigtsen utdypet etterpå hvorfor pressen ikke fikk snakke med Bendtner.

- Vi vil ha ham i form til seriestart, og da mener vi det er best at Nicklas får ro. Hvis mediene her får noen ord, vil alle ha noen ord - og da får vi det «racet» som var da han kom ned hit, sier Bruttern – og sikter til et stort presseoppbud både fra Danmark og Norge i forbindelse med overgangen.

Styreleder i RBK, Ivar Koteng, forteller til VG mandag morgen at Bendtner skal være tilgjengelig for intervju.

– Rosenborg skal være helt åpent. Bendtner skal stille opp til intervju som alle andre fotballspillere. Så er det noen enkelttilfeller hvor han kanskje må beskyttes fra stor interesse, som det har skjedd med Pål André Helland tidligere, fortalte Koteng til VG.

Større interesse enn man trodde

Til Adresseavisen forteller styrelederen at det var en intern feil, og at det kom som en reaksjon på det store medietrykket rundt klubben den siste uka.

Ekspertene om særbehandlingen av Bendtner: - Harmonere ikke veldig med klubbens tankegang

– Det er ikke sånn det skal være. Vi er en åpen klubb. Det hele ble håndtert feil, sier Koteng.

Har det vært et større medietrykk rundt klubben og Bendtner enn dere var klar over at det ville bli?

– Ja, absolutt.

Kom denne munnkurven som en reaksjon på det?

– Ja, det gjorde nok det. Men som sagt, det ble håndtert feil, avslutter Koteng.