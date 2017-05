Krisemøte i NFF nå: Sterke reaksjoner mot ledelsen etter Edvartsen-konflikten

Saken oppdateres.

Det er NRK som onsdag ettermiddag melder at flere ansatte i Norges Fotballforbund er i harnisk over måten man har løst konflikten med Svein-Erik Edvartsen.

Kanalen skriver at de har snakket med flere kilder som melder om sterk misnøye til hvordan administrasjonen i NFF har håndtert saken.

Aftenposten vet at generalsekretær Pål Bjerketvedt har kalt inn hver avdeling på Ullevaal til krisemøter onsdag og torsdag. Han har fått med seg stemningen i NFFs lokaler. Folk er misfornøyde med prosessen rundt Edvartsen-saken.

Det første krisemøtet startet 15.30 på Ullevaal Stadion.

Mange mener at NFF burde kjørt en tøffere linje, og det er mange som er undrende/skeptiske til at Edvartsen får lønn ut året for kamper han ikke kan dømme.

Hastemøte

Aftenposten snakket onsdag ettermiddag med fotballpresident Terje Svendsen, som er i Bahrain i forbindelse med FIFA-kongressen torsdag.

– Jeg kjenner ikke til at det er et slikt møte, sier Svendsen.

– Kjenner ikke bakgrunnen

Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.

– Er det bekymringsfullt at det holdes krisemøte i administrasjonen?

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for NRK-saken, så det er vanskelig for meg å kommentere nå.

Konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har pågått i lang tid. I mars ble den imidlertid kjent for offentligheten, da Edvartsen ble utestengt av NFF på ubestemt tid .

Nå får ikke Norges nest beste dommer dømme mer denne sesongen. Fotballforbundet meldte tirsdag at Edvartsen igjen kan være aktuell som dommer neste år, men det innebærer at tilliten til ham gjennopprettes.