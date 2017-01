Kritisk til Ranheim - blir likevel værende

Saken oppdateres.

– Jeg har sagt mitt om hvordan jeg synes det ble håndtert og hvordan det burde vært håndtert. Vi har vært uenige, og jeg har sagt hva jeg mener om det, sier Mads Reginiussen – og snakker om den nye lønnspolitikken som ligger til grunn for kontraktstilbudet han ble framlagt etter sesongen.

Etter svært lang betenkningstid, vraket midtbanespilleren et konkret tilbud fra en av rivalene i 1. divisjon, og landet på å bli værende i Ranheim også den kommende sesongen.

Drøyt lønnskutt

Adresseavisen vet at den nye ettårskontrakten innebærer et betydelig lønnskutt for Reginiussen, som sammen med Are Tronseth var lønnsledende i Ranheim sist sesong. Klubbens nye lønnstak på 20.000 kroner i måneden innebærer en helt annen økonomisk virkelighet.

– Du forventer kanskje ikke å få et slikt tilbud når du går ut av forrige sesong, men måtte etter hvert innse at det ble slik. Jeg fikk ikke gjort noe med det, og måtte bare gi litt etter, sier han – og snakker om det samme lønnskuttet som i praksis sendte Robert Stene nordover til Levanger.

Baby og ny jobb

Reginiussen har begynt i ny jobb hos BDO i Trondheim, og hans trønderske samboer jobber som lærer i byen. Samtidig ble paret foreldre i sommer. Reginiussen er ærlig på at livet av banen til slutt ble det avgjørende for valget om å ta en ny sesong i Ranheim.

– Jeg har lyst til å satse på en karriere utenfor fotballen, noe jeg måtte ha satt på vent dersom jeg hadde byttet klubb. I tillegg ønsker fruen at vi skal bli trøndere på permanent basis. Jeg skal la henne tro det i noen år til før jeg drar henne med opp til Finnmark, sier han og flirer.

– Jeg har også to brødre i Trondheim. Det betyr litt det også, og har spilt inn på avgjørelsen min.

Ikke like stabilt

Foran denne sesongen har Ranheim – bortsett fra superveteran Øyvind Storflor – hentet inn mye ungt talent. Det gjør at mange er spente på om Ranheim er i stand til å hevde seg i 1. divisjon. Det er også Mads Reginiussen.

– Jeg tror at det er et spennende lag, og har vi har bra potensial i spillergruppa. Men det er mye ungt, så stabiliteten er nok ikke like god. Derfor er det veldig vanskelig å si hvordan det vil se ut gjennom en hel sesong. Heldigvis beholdt vi Even Barli i målet. Han vil være en bauta bak som kan holde en viss orden og struktur, sier han.