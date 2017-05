Kun én gang har Rosenborg vært like dominerende som nå: – Et svakhetstegn

– Rosenborg vinner Eliteserien. Det vet vi nå. Det er kjedelig at det egentlig er avgjort før vi er i gang, slår TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast.

At serien er avgjort allerede, er muligens en overdrivelse, men det er ingen tvil om at Rosenborg fremstår som overlegne i Norges øverste fotballdivisjon. Og det ville være en gigantisk overraskelse om gullet skulle glippe for trønderne.

Etter syv spilte serierunder står RBK med 19 av 21 mulige poeng. Laget har vunnet seks kamper og spilt én uavgjort. Ned til serietoer Sarpsborg 08 er det seks poeng.

Jevnere i RBKs storhetstid

Kun én gang har avstanden til nummer to vært større etter syv runder, og da må vi tilbake til 2003. Under Åge Hareides ledelsen hadde Rosenborg stukket fra og ledet med syv poeng ned til Sogndal på 2. plass.

I RBKs storhetstid – fra 1988 til midten av 2000-tallet – var bildet et annet: Tabellen du ser over, viser at det stort sett var tett og jevnt i toppen. RBK ble utfordret på en helt annen måte enn de blir i dag.

I 1997 – et år der Rosenborg slo Real Madrid 2–0, Olympiakos 5–1 og Porto 2–0 – ledet Strømsgodset serien etter syv spilte runder.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen var en viktig bidragsyter i store deler av storhetstiden. Han forteller at det var brutalt å møte de tøffeste konkurrentene i eliteserien.

– Da vi spilte mot de lagene som lå rundt oss på tabellen i Norge, så var det like vanskelig som å møte Juventus eller Boavista i Champions League. Det gjorde at vi visste at, hvis vi spilte på vårt beste, så kunne vi vinne kamper i Champions League. Det var aldri snakk om å spare spillere i serien eller «cruise» inn til seier, forteller «Mini» til Aftenposten.

– Det er ingen tvil om at Rosenborg i dag hadde hatt godt av å ha lag som var rundt dem. Nå har de møtt de antatte topplagene – Molde, Odd, Brann og Sarpsborg – og vunnet alle kampene.

Jesper Mathisen mener det «lave» nivået på lagene under RBK på tabellen kan skape utfordringer for trønderne når de skal forsøke og kvalifisere seg til spill i Europa.

– Eliteserien og Europa er forskjellige verdener

– Jeg mener det er et klart svakhetstegn for Eliteserien at Rosenborg leder serien med seks poeng allerede – uten at RBK har vært i nærheten av å spille på et kjempehøyt nivå ennå, sier Jesper Mathisen og fortsetter:

– Det er ikke optimalt for Rosenborg som har en klar ambisjon om å spille i Europa. Eliteserien og europa-cupene er to forskjellige verdener. RBK-spillerne kommer sikkert til å heve seg ekstra, men det er ikke så lett å gjøre det. I Eliteserien kan de gjøre en del feil uten at de blir straffet. De samme feilene blir straffet knallhardt ute i Europa. RBK hadde nok ønsket seg tøffere matching i serien. Mot Sarpsborg ble de skikkelig utfordret. Dessverre er det ikke så mange slike kamper for RBK i år, sier Mathisen.

Tidligere Lierse-, Kaiserslautern-, AaFK- og Vålerenga-trener Kjetil Rekdal vil ikke gå med på at serien er avgjort allerede, men han er enig i at det ikke er noe godt tegn at Rosenborg leder med så mange poeng allerede.

– Forferdelige tall hvis det fortsetter

– Det er ikke bra for hverken Eliteserien eller Rosenborg at ingen klarer å utfordre i RBK i serien. Det er forferdelige tall hvis det fortsetter og avstanden øker. De leder med seks poeng nå. Det blir 12 poeng etter 14 runder og over 24 poeng når serien går mot slutten, illustrerer Rekdal.

48-åringen, som nå jobber som fotballekspert i Eurosport, mener statistikken beviser noe han har ment i mange år: Det er for mange lag i Eliteserien.

– Det er ikke plass til 16 lag i vår øverste divisjon. Det er min soleklare mening. Topproduktet må spisses, sier Rekdal. Med færre lag mener Rekdal at det vil bli enklere for lagene bak Rosenborg å heve seg opp mot trøndernes nivå.

Mathisen: – Interessen vil bli svekket

– Det er så jevnt i Eliteserien nå. Forskjellen på mange av lagene er nesten ingenting. Lag som tar medalje et år, er plutselig i nedrykksstriden året etter. Det er fordi det er så lite som skiller, sier Rekdal.

Jesper Mathisen adresserer et annet problem med Rosenborgs dominans:

– Vi sliter med interessen rundt norsk fotball, og det hjelper neppe at det ikke er spenning om gullkampen. Nå er det spenning rundt hvem som rykker ned og hvem som tar medalje. For oss som elsker å se fotball – enten på TV eller stadion – er spenning alfa omega. Jeg tror det vil svekke interessen hvis det ikke er spenning rundt hvem som vinner. De sesongene der det har vært spenning helt inn, er de sesongene vi husker best, sier Mathisen.