Kvinnelig TV-reporter ble trakassert flere ganger: – Hva er det som feiler dem?

Saken oppdateres.

Isabel Boltenstern var onsdag kveld på plass utenfor Friends Arena i Stockholm i forbindelse med finalen mellom Manchester United og Ajax.

Hun skulle rapportere for svenske Kanal 9.

Men det ble ikke akkurat en festlig aften for reporteren, som opplevde å bli antastet av forbipasserende fans fra de to klubbene.

Etter hvert måtte politiet gripe inn for å beskytte reporteren, skriver Aftonbladet .

«Hva f … er det som feiler de mannfolkene som går frem og prøver å kysse meg når jeg rapporterer utenfor Friends? Fire stykker på seks minutter?», skriver hun på Twitter.

Vad fan är det för FEL på de män som går fram och försöker pussa mig när jag rapporterar utanför Friends?! 4 stycken på 6 minuter?! — Isabel Boltenstern (@boltenstern) May 24, 2017

«Man må stille seg ved siden av politiet som kan få bort disse menneskene slik at man kan få gjøre jobben sin i fred. Det er f … så slitsomt», skriver hun.

Kanal 9-reporteren la også ut en video med en av mennene som forsøker å kysse henne:

Ursäkta sopkvalité men här är alltså en av de där herrarna som tyckte han var "lite rolig": pic.twitter.com/ZF68uV9Glh — Isabel Boltenstern (@boltenstern) May 24, 2017

Manchester United vant Europaliga-finalen 2–0. Scoringer av Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan sørget for sølvtøy til Old Trafford, og samtidig at klubben får en plass i neste sesongs Champions League, det til tross for at de endte som nummer seks i ligaen.