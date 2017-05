LSK-supporter tatt med narkotika på Lerkendal

Saken oppdateres.

Trondheim: Rosenborg ble egen festbrems i jubileumskampen mot Lillestrøm. Kampen endte 1–1 etter scoringer av Nicklas Bendtner og Frode Kippe foran et nesten fullsatt Lerkendal.

Kampene mellom Rosenborg og Lillestrøm er én av flere kamper i Eliteserien som blir betraktet som en «høyrisiko-kamp». Politiet i Trondheim hadde mange folk på plass både i byen og på stadion.

Gjemte pyro i trusen

Men til tross for høy bemanning, greide noen LSK-fans å snike med seg bluss og pyro inn på Lerkendal. Før kampen fyrte Kanarifansen av dette og røykla store deler av Lerkendal. Politiet greide å konfiskere noen før kampen, men alt ble ikke tatt.

– Vi hadde en anelse om det på forhånd, men det er håpløst å visitere hver og én før kampen. Husk at det er små gjenstander det er snakk om. Vi tok tre stykker før kampen hvor vi fant røykbokser og pyro. Noen hadde i jakken og noen i undertøyet, sier politiets arenaansvarlig, Håkon Jørgensen.

Pågrepet

Og én av de som fyrte av bluss, ble pågrepet av politiet. Han var LSK-fan.

– Vi satte én Lillestrøm-supporter i arresten. Han brukte bluss og vi identifiserte han. Da vi nærmet oss vedkommende, prøvde han å kaste fra seg en pose med narkotika. Det er opprettet sak og han får nok et kraftig pålegg for det, sier Jørgensen videre.

Vedkommende er en mann, som politiet beskriver som ungdom. Saken er nå sendt videre til politiet i Lillestrøm. Det var kun denne mannen som ble pågrepet.

– Flere av dem skulle nok blitt tatt, men de maskerer seg og det var tjukt med røyk. Vi har videobilder, som vi kan sende til politiet i Lillestrøm, fortsetter han.

Rolig i byen

Grunnet den høye bemanningen av politiet, gikk det rolig for seg i byen i forbindelse med kampen.

– Det kan hende det hadde blitt slåssing dersom vi ikke hadde vært så mannsterke som vi var. Vi er veldig godt fornøyd med at vi greide å unngå det, sier Jørgensen.

Usikkert hva LSK gjør

Daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, har foreløpig ikke fått noen rapport fra politiet angående hendelsen på Lerkendal. Dermed kan han ikke svare på hvilke konsekvenser vedkommende får fra domsutvalget i klubben.

– Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak. Når det gjelder narkotika, så er det opp til politiet hvilken straff vedkommende får, sier Lauritsen.

Og påpeker:

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at det skal være et miljø hvor folk bruker stoff på våre kamper.

– Kan være fint

LSKs daglige leder skjønner at det er vanskelig å unngå bruk av bluss på stadion. Han mener det kan være fint med pyro, men støtter ikke bruken.

– Det er ingen tvil om at pyro kan være fint å se på, men da må det være lovlig og organisert. Vi er ikke positive til bruk av pyro når det ikke er lovlig, forteller han.

Farlig og ulovlig

Jørgensen er ikke noen stor tilhenger av bruken av pyro og bluss. Han mener det er veldig farlig og viser til tidligere hendelser.

Bare for fire serierunder siden, ble det avfyrt et knallskudd i kampen mellom Sarpsborg og Rosenborg. Da sa RBKs sikkerhetssjef, Arne Engtrø, til Adresseavisen at en gutt og en kvinne ble skadet.

– Vi vil ikke ha noe av uorganisert pyro. Bluss og pyro er farlig og det er ikke så lenge siden noen måtte behandles for brannskader, sier Jørgensen.