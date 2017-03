Lædre Bjørdal vet ikke om han er RBK-spiller om én måned

Saken oppdateres.

Johan Lædre Bjørdal har vært Rosenborg-spiller i et halvannet år, men har slitt med å spille fast under Kåre Ingebrigtsens ledelse. Nå kan rogalendingen forsvinne før seriestart.

Vegard Forren ryktes til RBK

Status i midtforsvaret per dags dato er at man har to venstre- og to høyrebeinte midtstoppere. Jacob Rasmussen og Jørgen Skjelvik er av den ene sorten, mens Johan Lædre Bjørdal og Tore Reginiussen kjemper om den andre plassen. Bruttern har ved flere anledninger antydet at det optimale er å ha én av hver fra start.

Dette betyr at Bjørdal mest sannsynlig må danke ut Tore Reginiussen for å få starte fotballkamper i år. Og når Vegard Forren atter en gang ryktes til Rosenborg, er det mye som tyder på at en midtstopper må forlate seriemesterne.

– Jeg er veldig fornøyd med omgangen jeg spilte mot GIF Sundsvall sist lørdag, sier Bjørdal.

– Innstilt på å spille fotball

Etter en sesongoppkjøring hvor Rosenborg har rokert mye på laget, tror 30-åringen at Bruttern vil toppe mer og mer i de siste kampene mot seriestart. Og disse blir helt avgjørende for Johan Lædre Bjørdals fremtid i klubben.

– Jeg føler selv at jeg er god nok til å spille. Og det har jeg bevist i løpet av sesongoppkjøringen som har vært veldig bra for min del.

Men benketilværelse blir ikke særlig aktuelt for 30-åringen:

– Jeg er innstilt på å spille fotball, for å si det sånn, sier Bjørdal til Adresseavisen.

– Kan det bli aktuelt med en overgang?

– Vi får se, det er ingen som vet hva som skjer akkurat nå. I denne klubben gjelder det å gripe alle mulighetene man får, og det føler jeg at jeg har gjort med begge armene.

– Alt kan skje

Kåre Ingebrigtsen vil heller ikke avkrefte at Rosenborg er ferdig handlet før seriestart.

– Så lenge overgangsvinduet er åpent, kan alt skje.

– Kan det faktisk skje at dere henter en ny midtstopper også?

– Jeg gjentar at så lenge overgangsvinduet er åpent, så kan alt skje, sier Bruttern med et smil om munnen.