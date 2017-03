Lagerbäck overrasket over spillernes kollaps: – Kan ikke gjemme seg

Saken oppdateres.

BELFAST: – Jeg kan jo ikke si at jeg jublet.

Slik svarer Lars Lagerbäck på hva som for gjennom hodet hans da Nord-Irland tok ledelsen 1–0 før halvannet minutt var spilt av hans debut som norsk landslagssjef.

Før kampen hadde han snakket mye om «attityd» og hvilken innstilling han forventet av sine utvalgte. Men da Omar Elabdellaoui, Mohamed Elyounoussi og Even Hovland alle var passive og ikke gjorde arbeidsoppgavene sine allerede i kampens andre minutt, ble utgangspunktet med ett mye vanskeligere.

Lagerbäck vet hva det betyr å komme under i internasjonal fotball, hvor vanskelig det er å komme tilbake i kampen. Likevel så han ikke for seg at laget skulle bli så preget som de ble.

– Det er tøft, men man kan ikke gjemme seg bak det. Man skal jo klare å stå av det. Jeg håper at disse spillerne, men forhåpentligvis også andre som vil være med å konkurrere om å være med, har den driven, sier han.

Mangler selvtillit

Lagerbäck innser at laget hans mangler selvtillit, noe som jo ikke er så rart sett i lys av det fjorårets begredelige resultater.

Han tror at mer tid på treningsfeltet kan være med å sørge for at troen kommer tilbake.

– Det handler både om å bli bedre organisert og vite hvordan vi skal håndtere ulike situasjoner. Det tror jeg er den beste måten å bygge trygghet. Vi må tørre å våge. Gjør man ikke det, da er man jo ikke en landslagsspiller på dette nivået.

Lagerbäck sier at han i den første omgangen definitivt ikke fikk den «attityden» han hadde etterlyst. Han var overrasket over at de var så tamme fra start.

– Det var definitivt ikke noe vinnerlag som var der ute da.

Stresset og uten ro

Stefan Johansen spilte sin første kamp etter at han ble utnevnt til norsk kaptein. Han innser at det norske laget ikke fremsto slik sjefen hadde sett det for seg.

– Før start var vi enige om å være tålmodige og ikke selge oss én mot én, men jeg tror ikke vi klarte å finne den riktige balansen. Vi må likevel være aggressive, men de fikk for god tid og fikk styre spillet. Det ble litt bedre i annen omgang, men vi må være der fra start, sier Johansen.

Han sier at det tidlige baklengsmålet selvfølgelig ikke var den starten på kampen de ønsket seg.

– Vi ble stresset og fikk ikke den roen vi skulle ha.

Ble for redde

Joshua King var som sine medspillere skuffet over hvordan laget responderte på det tidlige baklengsmålet.

– Jeg tror det er når man slipper inn et mål så tidlig, og samtidig vet at vi må vinne kampen for å ha en sjanse til å nå VM, så blir det noe mentalt. Vi blir for redde og ingen våger å ta sjansen med ballen

Han tror Norge nå kan senke skuldrene og spille med litt mer ro i de resterende kampene.

Ser etter ledere med ryggrad

TV 2s ekspert Jesper Mathisen tror Lagerbäck nå vil se etter ledere med ryggrad.

– Det er jo slike spillere han ser etter når laget får en slik start på kampen. Hvem skal stå frem og hvem skal være med og snu det? Så vet jo alle som har vært på en fotballbane at hjemmelaget, og publikum, får mye selvtillit og tro med en slik start. Da er det blytungt å komme tilbake.