Lagerbäck varsler mektig uke for spillerne: - Jeg skal være amatørpsykolog

Saken oppdateres.

LONDON: – Det var «lugnare» på Island, jeg så aldri fem mikrofoner der.

Lars Lagerbäck innledet pressekonferansen mandag med en tørr bemerkning, før han fortalte at det islandske pressekorpset kun talte fire-fem journalister i starten av hans opphold der.

De neste 16 minuttene på hotellet like ved Themsens bredd brukte han til å forklare hvordan han skal bruke den første uken sammen med spillerne.

Like etter pressetreffet kalte han inn spillerne til den første teoritimen. Så bar det til Fulhams treningsanlegg, før han skulle bruke mandagskvelden til å være «amatørpsykolog».

– Jo mer jeg har holdt på med dette, jo mer har jeg prøvd å ta utgangspunkt i hvorfor du vinner fotballkamper og hva som er viktig for å få det til, sier svensken.

Klisjeen «attityd»

Han er opptatt av at standarden utenfor banen skal være så høy som mulig, det smitter også over til det som skjer på banen. Som andre svenske trenere i Norge snakker også Lagerbäck om «attityd».

– Det er nesten blitt en klisjé for meg, for du må fylle det med noe. Det kan være en fotballgreie, som at du skal aldri tape en én mot én-situasjon. Der har du et fysisk aspekt, men også et mentalt aspekt. Det er dette jeg prøver å treffe så nøye som mulig til spillerne.

– Selvsikker og tydelig

Da det norske fotballpublikummet gikk lei av Drillo-fotballen i 2013, jublet det for de offensive tankene til Per-Mathias Høgmo.

Da det samme publikummet var mektig lei av Høgmo-resultatene i fjor, jublet det etter nyttår over ansettelsen av den svært Drillo-like Lars Lagerbäck.

– Han fremstår som selvsikker og tydelig, og det er noe som det norske laget trenger. Under Høgmo ble det litt mye ord og uttrykk som mange ikke forsto. Lagerbäck snakker et språk som folk forstår, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Han lot seg imponere av svensken på pressetreffet mandag, men minner om at det er resultatene på banen som virkelig har noe å si.

Mathisen tror spillerne står foran noe som minner om en universitetsuke når det gjelder informasjonsmengde. Spillertroppen vil merke at det nå er en ny giv og mer positivtet rundt laget.

– Jeg vet at mange var lei av landslaget under Høgmo fordi det var så mye negativitet. Plutselig så ser vi på spillerne at de synes dette er spennende og at det nå er en ny giv, sier han.

Mye teori

Svensken legger opp til mye informasjon den første uken. Nå er han opptatt av å finne ut hvordan han skal unngå at dosene blir for store.

– Det er en utfordring, spesielt på den teoretiske biten. Nå vil jeg gi dem det totale helhetsbildet for hvordan vi skal ha det på og utenfor banen. Det kommer til å bli ganske mektig, sier han om mengden.

Vi har sett på fem endringer rundt landslaget etter overgangen fra Høgmo til Lagerbäck:

1. Ny spillestil

Mens en svært offensiv Høgmo skulle revolusjonere norsk landslagsfotball med en moderne og mer ballbesittende stil, vil Lagerbäck på mange måter ta laget tilbake til røttene i Drillo-fotballen, med en mer direkte og fysisk stil. Svensken er i tillegg opptatt av at veldig mange mål i internasjonal fotball scores etter dødball, noe også Drillo snakket mye om.

2. Nye ord

Høgmo fikk tidlig i sin landslagskarriere kritikk for uttrykk som sideforskyvningsdimensjon, flytsonemodellen, utviklingsløpet og innleggsdimensjon . VGs kommentator mente at han fjernet seg fra folket med nye ord mange ikke ville forstå. Den mer nøkterne og trauste Lagerbäck har foreløpig holdt seg til ord og uttrykk som er kjente for de fleste.

3. Fra underholdning til seiersfokus

Mens Høgmo spilte på lengselen hos det norske folk etter mer underholdende fotball da han tok over, har den nye sjefen markert seg som en motstander av det begrepet. Han liker heller ikke snakk om at et lag må spille attraktivt. Målet med fotball er å vinne. Punktum.

4.Slanket støtteapparat

Under Høgmo este mannskapet rundt laget ut, og under nedturen i Budapest som satte en effektiv stopper for Norges EM-drøm var det 18 personer i apparatet rundt Høgmo. Lagerbäck har varslet at han helst vil ha så få som mulig i teamet sitt, han mener det gjør at man blir mer effektiv.

I går listet han opp 13 funksjoner rundt laget.

5.Fokus på høyde og muskler

Mens Høgmo gjerne snakket om de tekniske kvalitetene han ville fremelske hos spillerne, la Lagerbäck vekt på høyden til spillerne da han presenterte troppen til Nord-Irland-kampen. De 24 utvalgte er i gjennomsnitt 183 cm fra topp til tå, med et spenn fra 170-195 cm.