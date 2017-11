Lagerbäck vil ha en annen «attityd»: – Ellers går ikke dette bra

Saken oppdateres.

TRNAVA: – Finnes det liv, finnes det håp, sa Lars Lagerbäck i det han reiste seg fra stolen på City Arena i Trnava, fem mil utenfor Bratislava.

I et kvarter hadde han svart på spørsmål fra pressen etter den siste treningen før årets siste landskamp. Den sindige svensken så tydeligvis behovet for å spre litt håp og glød. Litt optimisme.

For i sine svar hadde han vært tydelig på at han fortsatt savner det som var en av programerklæringene da han tok over det skakkjørte, norske laget i februar.

– Spillerne må opp et knepp på det jeg kaller «attityd» og holdning. Det må bli betydelig bedre. Det er her oppe det sitter, sa svensken og pekte på hodet.

Må inn i spillernes tenkemåte

Etter lørdagens solide nedtur i Skopje, mot lag nummer 80 på FIFA-rankingen, har 69-åringen vært tydelig på at drømmen om et nytt norsk mesterskap vil forbli en drøm om passiviteten er på samme nivå som mot makedonerne.

– Mitt budskap er at hver innsats og hver kamp er like viktig uansett motstander. Det er det vi må få inn. Vi må få et mye høyere bunnivå, ellers kommer ikke dette til å gå bra. Det må spillerne få inn i hele sin tenkemåte og holdning før hver kamp, sier Lagerbäck.

Han mener faren er at om laget faller sammen i det som på papiret er en ubetydelig treningskamp, vil de også gjøre det i kamper som virkelig teller.

– Vi har så få kamper, så på landslaget skal de komme og være 100 prosent hele tiden.

Et «helt ok» landslagsår

Men kanskje er det lettere sagt enn gjort? Mohamed Elyounoussi kaller tirsdagens oppgjør for «først og fremst en treningskamp».

– Men det har en betydning, for vi ønsker å se at vi får til det vi trener og øver på. Vi møter et ganske bra landslag og får virkelig testet oss. Det er ikke tvil om at vi har lyst til å avslutte med seier, sier Basel-spilleren.

Mats Møller Dæhli er veldig tydelig på at innstillingen må være en annen enn i helgen.

– Det er klart det er viktig å få en god prestasjon og avslutte på en god måte. Vi får ser hvordan vi ligger an. Vinner vi kan vi se tilbake på det første året med en ny sjef som «helt ok».

Ikke vant til å vinne

Tore Reginiussen sier at «det kanskje ble litt slapt lørdag» på grunn av omstendighetene, med svært få tilskuere og lite trøkk.

– Ideelt sett skal man selvfølgelig levere det beste man kan i alle kamper, så vet vi at når det står lite på spill er det ikke alltid at man lykkes. Det er klart vi vil vise oss fra en annen side og virkelig prøve. Det handler om å avslutte med stil, sier finnmarkingen som satt på benken i helgen.

– Lagerbäck snakker om «attityd» og ikke å bli passiv. Er dette en skjør greie i dette laget?

– Nei, jeg tror alltid at de fleste går ut på banen med å mål om å gjøre sitt beste og virkelig prøver. Så er det forskjellige grunner til at det ikke lykkes. Vi er heller ikke kommet dit at vi er veldig vant til å vinne fotballkamper. Da er det fort at man faller sammen om man får et slag i trynet.

Gode nok spillere?

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener kampen mot slovakene er blitt viktigere enn man på forhånd trodde, på grunn av den triste forestillingen i helgen.

– Vi fikk et svar mot Makedonia om at så lenge Norge ikke har med sine beste spillere, så er vi tilbake der vi har vært for mye de siste årene, sier sørlendingen.

Han mener inntrykket av Lagerbäcks første år som norsk sjef vil bli påvirket av nok en svak kamp hvor det norske laget blir spilt rundt.

– Da tror jeg mye av det han har bygd opp hos folk vil være kraftig redusert, sier Mathisen, som tror svensken var «skuffet og litt sjokkert» over det han fikk se lørdag.