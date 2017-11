Landslagsduoen måtte flykte i garderoben: – Det var bare å la politiet ta seg av alt

Veien tåler ikke belastningen etter at det ble omkjøring her

SKOPJE: Det gikk svært rolig for seg da det norske landslaget trente i Skopje onsdag formiddag. Betydelig mer temperatur var det under helgens Rhone-derby i fransk fotball.

– Det er vel et av de sterkeste rivaloppgjørene i Europa, sier Ole Selnæs.

Det er kanskje også grunnen til at kampen måtte stoppes to ganger fordi tilskuere stormet banen i det som ble et ydmykende 0-5-tap på hjemmebane for St. Etienne mot Lyon.

Selnæs kaller stortapet for «en kamp hvor alt som kunne gå galt gikk galt».

Stort politioppbud

Hverken han eller lagkamerat Alexander Søderlund opplevde banestormingen som veldig skummel.

– Det var bare å komme seg i garderoben og la politiet ta seg av alt, sier Søderlund.

– Det kom noen tilskuere på banen, men det var såpass mye politi der at det gikk fint, sier Selnæs.

Søderlund sier at han aldri har vært med på eller sett noe lignende.

– Det var veldig kult å være med på, men det er kjipt når det gikk som det gikk, sier han om femmålstapet.

Vurderer klubbytte

Angriperen var egentlig innstilt på å forlate klubben i sommer, og det har blitt med seks innhopp denne sesongen.

Han forteller at lidenskapen rundt klubben er helt spesiell.

– De har ikke så mye annet i byen, det er fotball som alltid har betydd noe. Det er det som holder hjulene i gang, så det gjør det ekstra spesielt.

– Tenker du likevel fortsatt på å bytte klubb?

– Jeg har lyst til å spille mer, så hvis det kommer en god mulighet så er jeg villig til å se på det.

Også Selnæs har vært litt inn og ut av laget denne høsten. Han mener imidlertid ikke at det er dramatisk.

– Jeg ønsker selvsagt å spille hver kamp, men nå har vi et trenerteam som liker å rullere. Det er vel ingen som spiller hver kamp, og det er flere om beinet. Det blir en kamp inn og en kamp ut, men man må bare takle det så bra som mulig.

Mulighet for å vise seg frem

Så langt har det sett ut til at det er Sander Berge som er Lars Lagerbäcks klare førstevalg sentralt på midtbanen, mens Stefan Johansen og nå sist Markus Henriksen har spilt sammen med Belgia-proffen.

Med Berge og Johansen ute fra troppen denne gangen, ser Selnæs en mulighet til å vise seg frem.

– Du vil jo alltid vise deg frem, jeg gjør alltid det jeg kan. Får jeg sjansen handler det bare om å gripe den.

Søderlund på sin side setter pris på stilen til den svenske treneren.

– Jeg får kriget litt og kjempet og løpt. Det passer fint.

