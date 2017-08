Landslagskilder til Aftenposten: Hegerberg oppfattes som en krevende person å jobbe med

Under 20? Her er utelivsguiden for deg

Saken oppdateres.

Tirsdag kom beskjeden om at Ada Stolsmo Hegerberg trakk seg fra det norske landslaget. I et intervju med Aftenposten, beskriver Hegerberg manglende takhøyde, kommunikasjon og planlegging.

Aftenposten har vært i kontakt med flere kilder i og rundt landslaget. Flere syns det er fryktelig synd at hun trekker seg fra landslaget, men peker samtidig på at den norske landslagsprofilen selv er utfordrende og krevende å jobbe med.

Dette er saken

Tirsdag ble det kjent at Ada Hegerberg, kåret til Europas beste spiller, trekker seg fra landslaget. Hun har følt misnøye over lang tid, og mener bla at takhøyden i laget har vært for lav. Landslagstrener Martin Sjögren og sportssjef Nils Johan Semb hadde møte med Lyon-spilleren og faren på forhånd, uten at de har fått tak i kritikken. Til Aftenposten sier Hegerberg at hun ikke har passet inn i laget. Flere av medspillerne sier at de er overrasket over at hun trekker seg. Landslaget møtes til ny samling 11. september, med kamper i Østfold 15. og 19.

Det har vært en oppfatning om at Hegerberg har ønsket særbehandling og privilegier i et landslag der kulturen er omtalt som én for alle og alle for én. Samtidig forstår noen at ekstra gode spillere gjerne får ekstra oppmerksomhet.

Under kampene i EM oppfattet flere spillere at Hegerberg var tydelig på hva hun mente om lagets innsats. Det skal flere spillere ha oppfattet som krevende.

De færreste Aftenposten har vært i kontakt med, ønsker å stå frem med kritikken.

Kjenner seg igjen

Solveig Gulbrandsen var TV 2s ekspertkommentator under EM og har tidligere spilt på landslaget – også sammen med Ada Stolsmo Hegerberg. Hun skjønner at spillerne reagerer som de gjør. Hun drar paralleller til seg selv som ung, fremadstormende spiller.

– Jeg har gjort det samme, trodd jeg har hatt fasiten. Vi trenger sånne spillere, men det er viktig at man lærer seg å høre på resten, sier Gulbrandsen.

– Hun (Hegerberg) er 22 år gammel. Hvordan skal man få med seg resten av laget? Du skal ha litt erfaring med det å være i et lag for å få med deg hele gruppen. Jeg trodde at mine meninger var de riktige, men det er ikke sikkert alle andre mente det. Kanskje gagnet det meg mer enn alle andre? Men det er å forstå slike ting som kalles erfaring, sier Gulbrandsen.

Den tidligere landslagsspilleren var god tidlig. Hun hadde stort talent og sterke meninger. Men det er ikke sikkert meningene nødvendigvis ble oppfattet likt av hennes lagkamerater, mener Gulbrandsen.

– Hvordan kan man ha så forskjellige oppfatninger av hva som har skjedd rundt landslaget?

– Spør du en spiller som ikke spiller, og en som spiller, får du ofte totalt forskjellige oppfatninger. Lederegenskapene går på å få spillerne til å mene mest mulig det samme. Det ser man her. Her har det skjedd noe som ikke fungerer.

Hun forstår samtidig en del av kritikken fra Hegerberg. Allerede under Algarve Cup i mars begynte hun å stille spørsmål om dette var bra nok.

– Jeg syns inngangen og målsetningen til EM var merkelig. Jeg støtter henne i det. Jeg støtter henne også i at evalueringsprosessen er litt for dårlig. Det er et brev som er sendt ut, så stopper evalueringen der. Når det har gått så dårlig, så må man gjøre en ordentlig evaluering, sier Gulbrandsen.

– Må være lov å ha meninger

Ikke alle Aftenposten har snakket med, mener det var anstrengt stemning under sommerens fotball-EM. Flere mener også at Ada Hegerbergs sterke stemme innad i laget, har vært en god ting.

– Jeg merket ingen dårlige vibber i laget underveis, selv om ting på banen ikke fungerte, sier landslagsspiller Emilie Haavi.

Hun legger til at hun ikke opplevde uro underveis, men at det kan ha vært diskusjoner ikke alle har vært involvert i.

– Ada sier selv at hun ikke har passet inn. Merket du det?

– Nei, jeg følte det ikke slik. Det er mange forskjellige personligheter på et landslag, og det skal være rom for det. Alle kan ikke være like. Jeg synes det er synd at Ada har følt det slik. Jeg er faktisk overrasket over alt det som kommer opp nå.

– Hva slags type oppfatter du at Ada er?

– Hun har mange meninger om ting og sier fra. Alle i spillergruppen får lov til å si hva de mener, men ikke alle har behov for å ytre seg om alt.

– Ingen er for gode for et landslag

Roger Finjord, som var landslagssjef inntil svenske Martin Sjögren overtok, registrerer at Hegerberg indirekte kommer med kritikk av den måten han og den daværende ledelsen jobbet med laget på. Han trakk seg fra landslaget på høsten i fjor etter at store deler av spillergruppen ga uttrykk for at de ikke lenger hadde tillit til ham.

Men det er med en viss undring at han registrerer at Hegerberg har valgt å takke nei til Norge, som om kort tid skal spille VM-kvalifisering.

– Har det vært for liten takhøyde på landslaget og for dårlig kommunikasjon?

– Nei. Jeg og de som var med meg har alltid hatt et ønske om at spillere skal bli sett og hørt. Jeg vet ikke hvor lang tid tilbake hun trekker uttalelsen om manglende kommunikasjon, men i vår periode la vi vekt på det. Men det er jo også slik at selv om man blir sett og hørt, er det ikke sikkert at alle får viljen sin. Det må også aksepteres!

– Hegerberg sier selv at hun ikke passet inn. Var hun for god for landslaget?

– Ingen er for god for landslaget. Det finnes stjerner over hele verden som spiller både på klubb- og landslag, og som leverer begge steder.

– Hadde Ada Hegerberg større ambisjoner for seg selv og laget enn de andre?

– Et landslag består av spillere som har ambisjoner. Jeg vil si at alle hadde det. Så er det spillere med ulike behov og forventninger.

– Men hvis man føler at man ikke blir hørt?

– Et landslag skal bestå av sterke spillere som har meninger. Det er så mange ulike typer på et lag. På et lag med 23 spillere kan ikke alle bli behandlet på samme måte. En landslagstreners oppgave er å få alle til å fungere sammen, slik at summen av disse spilleren blir et godt lag.

– Stiller utrolige krav til meg selv

Aftenposten var torsdag i kontakt med Ada Stolsmo Hegerberg, der hun ble konfrontert med innholdet i denne artikkelen. Hun ønsker ikke å kommentere dette utover intervjuet hun ga i Lyon onsdag.

Da sa hun følgende:

– Jeg regner med at hvis folk har hatt et problem med meg eller min holdning, så kommer de og tar det direkte med meg, ansikt til ansikt. Det er det ingen som har gjort, og da regner jeg med at det er det som er realiteten.

– Du er en veldig sterk vinnerskalle. Forlanger du for mye om du ber andre bli lik deg der?

– Jeg har aldri forventet det, men jeg forventer at det er et miljø der man kan uttrykke seg på den måten, være seg selv, yte og få frem de kvalitetene man har både som menneske og spiller slik at man kan lykkes. Det har ikke jeg klart. Da er det bedre at jeg trer til side.

Underveis og like etter EM mente flere at Hegerberg i sin kritikk skjøv laget foran seg og ikke tok nok selvkritikk.

– Min tankemåte er at jeg stiller utrolige krav til meg selv, og det gjør jeg før jeg stiller dem til omgivelsene. Jeg vet at jeg ikke kom opp på det nivået jeg har inne i det hele tatt under EM. Det vet jeg at ikke laget gjorde heller.

