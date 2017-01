Lar TV-seerne følge jakten på proffdrømmen «direkte»: - Moro og interessant

Saken oppdateres.

Etter et turbulent år i Mjøndalen, står tidligere Ranheim-spiller Michael Stilson (29) uten kontrakt for 2017.

Nå kan imidlertid et nytt NRK-prosjekt sørge for et lite fotballeventyr.

Har konkrete tilbud

Etter å ha følt seg regelrett utfryst i over en måned i Mjøndalen, fikk Stilson sin revansje da han endelig fikk tillit. Han var meget sentral da Mjøndalen klarte å havne på sjetteplass i 1. divisjon i fjor, og med det fikk den siste kvalikplassen for opprykk til Eliteserien.

Men Mjøndalen tapte mot Jerv i kvaliken, og dermed var Stilsons tid i Mjøndalen over. Nå står 29-åringen uten konkrete tilbud, og er usikker på fremtiden som fotballspiller.

– Med ei datter på snart ett år og et ønske om å ha nok tid til familien må jeg nok kunne ha fotball som jobb om jeg skal legge ned like mye tid på fotballen som jeg har gjort til nå, sier Stilson.

Likevel finnes det en litt spesiell mulighet for at karrièren skal fortsette.

Nye prosjekter i utlandet

De to siste årene har Stilson jobbet for NRK Sport med å fortelle historier fra innsiden av livet som fotballspiller, blant annet gjennom miniserien «Stilson på benken» som gikk på NRK høsten 2016.

Nå er han i gang med sitt neste prosjekt for statskanalen, der han skal gjøre et siste forsøk på å bli proff i utlandet.

– Jeg blir 30 år i år. Da jeg først sto uten tilbud fra andre klubber og måtte ha dratt rundt på prøvespill uansett, tenkte jeg: Hvorfor ikke prøve å få til et lite eventyr på tampen?

Målet for prosjektet, og Stilson, er først og fremst å bli utenlandsproff, men samtidig ønsker han å belyse sider av fotballen som handler om «menneskehandel» og hva folk faktisk er villig til å gjøre for å nå drømmen.

– Jeg har spilt med en del afrikanske unggutter som har forlatt alt de kjenner, for å spille for små klubber i Norge. Hvordan havner de der? Hvem tjener på dette? Lever de drømmen? Hvordan oppleves det å være helt alene og samtidig måtte prestere på fotballbanen? Ved å snu perspektivet og selv reise til et sted jeg ikke kjenner, håper jeg å kunne forstå mer av dette, sier Stilson.

Prosjektet med NRK dokumenteres i realtid, der Stilsons egen konto på billeddelings-tjenesten Instagram, samt NRK Sports sosiale medier, forteller om jakten på proffkontrakten mens den skjer.

– Dukker det opp en klubb i Thailand i morgen, skal følgerne vite at jeg sitter på flyet og de skal få vite hvordan det går nesten idet ting skjer, forteller Stilson.

Må være trygt

Stilson forteller videre at rammene for prosjektet er lagt. Selv om han i utgangspunktet er åpen for å reise hvor som helst for å spille fotball, finnes det noen krav.

– Jeg må kunne ta med meg familien, og da må det selvfølgelig være et trygt sted i verden. Jeg reiser ikke inn i en krigssone for å spille, men både jeg og samboeren er klare på at vi har lyst til å oppleve en annen kultur og et annet språk, sier Stilson.

– Men er du mest journalist eller fotballspiller i dette prosjektet?

– Først og fremst er jeg en fotballspiller som ønsker å oppleve noe nytt. At jeg kan kombinere det med å fortelle en historie, synes jeg bare er moro og interessant.

– Ser du for deg en fremtid innen media når fotballkarrièren en dag tar slutt?

– Om jeg kan jobbe med historiefortelling og samtidig bruke mine erfaringer fra fotballen, slik jeg får i NRK nå, så høres det veldig fint ut. Det er et privilegium, avslutter Stilson.