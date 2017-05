Lege vil bruke Zlatan til forskning: – Har aldri sett noe lignende

Saken oppdateres.

Fotballfremtiden til Zlatan Ibrahimovic er usikker etter at svensken pådro seg en kneskade for drøyt to uker siden. Spissen landet forkjært i Europaliga-møtet med belgiske Anderlecht, og undersøkelser viste at skaden var omfattende.

Men svensken slutter ikke å imponere selv om han ikke får spilt fotball. Under operasjonen i USA nylig skal nemlig svenskens fysikk ha forundret legene.

– Kneet hans er så sterkt at legene sa de aldri hadde sett noe lignende. Han har et kne som det er nesten umulig for en fotballspiller med 20 års karrière å ha. Det var helt rent. Det var ingen skader i det, sier superstjernens agent Mino Raiola til den svenske avisen Expressen.

Operasjonen ble gjennomført av DR Freddie Fu, på Universitetssykehuset i Pittsburgh. Og han ser seg ikke ferdig med svensken.

– Zlatan er så sterk at legen vil ha ham tilbake etter karrièren for å forske på ham, sier Raiola.

Det er ventet at Ibrahimovic vil være ute i lang tid. Inneværende sesong er uten tvil over, og 35-åringen vil gå glipp av store deler av neste. Svensken har likevel vært tydelig på at dette ikke er slutten på en fantastisk karrière.

– En ting er sikkert, jeg bestemmer når det er på tide å slutte og ingen annen. Det er ikke noe alternativ å gi opp. Vi ses snart, meldte han på bildetjenesten Instagram .