Legendene om RBK-gullet: - Vi er i ferd med å bli lokomotivet i norsk fotball igjen

Lørdag kveld marsjerte Rosenborg inn til sitt tredje seriegull på rad – uten å være i nærheten av en ball. Med Molde-tap mot naboen Kristiansund ble det teoretisk umulig for Molde å ta igjen Rosenborg, og trønderne kan dra til Ålesund som seriemestere.

– Det er fantastisk med gull tre år på rad, og vi er i ferd med å bli lokomotivet i norsk fotball igjen. Det er en hemsko med tanke på de andre klubbene også, som snakker mer om Rosenborg enn seg selv. Slik var det en gang, og det er i ferd med å ta seg opp igjen, sier Gøran Sørloth dagen etter seriegullet og «Troilldagen» (dagen det er klart at Molde ikke kan ta igjen Rosenborg på tabellen) var et faktum.

Sørloth fikk med seg deler av kampen mellom de to klubbene fra Møre og Romsdal. Da Daouda Bamba scoret seiersmålet etter 70 minutter tok han livet av Molde-supporternes lille drøm om å snyte RBK for gullet på målstreken. Men Sørloth er ikke overrasket over at lille Kristiansund tok knekken på fylkets storebror.

– Det lå i kortene at det skulle ende slik. Det er nesten så man føler at det er litt synd at vi ikke fikk avgjøre det selv, men RBK har gjort en jobb tidligere i sesongen, og det er det viktigste, sier Sørloth.

– Ikke like morsomt

At det er viktigst å vinne er også tidligere midtbanemotor Bent Skammelsrud enig i. Men han innrømmer at det er bedre å vinne når man har spilt kamp selv.

– Det er ikke like morsomt, men det viktigste er tross alt å vinne. Men når vi spilte i Bergen og måtte vinne får man en helt annen følelse. Man får ikke den wow-følelsen, men herregud, det viktigste er å vinne serien, ikke hvordan det skjer, sier Skammelsrud til Adresseavisen.

Han tror Rosenborg klarer å holde innsatsen oppe til tross for at serien er avgjort tre kamper før slutt.

– Nå har Kåre mulighet til å bruke hele stallen, og de må jo holde seg i form med tanke på viktige kamper i Europa. Det er aldri galt å vinne så tidlig. Da har man mulighet til å sjonglere med laget. Alle der ute konkurrerer om plassene sine, så de kommer nok til å gjøre jobben sin, mener han.

Skryter av Ingebrigtsen

Både han og Sørloth er imponert over jobben som Kåre Ingebrigtsen har gjort siden han kom inn dørene på Brakka i 2014. Siden den gang har Rosenborg-maskineriet dratt inn tre seriegull og to cupgull. I tillegg har klubben spilt i Europa League to ganger.

– Kåre har mesteparten av æren, sammen med støtteapparatet. Han har vært veldig konkret med tanke på spillesystem og hvem han vil ha inn. Han er veldig flink til å holde humøret i gruppen oppe, og man føler mer og mer at man er en rosenborger når man er på Lerkendal, og det er viktig med tanke på lagbygging, sier Sørloth.

Skammelsrud mener at Ingebrigtsen gjorde en viktig jobb da han ble RBK-trener, nemlig å få klubben til å senke skuldrene.

– Selvfølgelig har han stor den av æren. Han kom og ga ny energi til klubben. De underpresterte før, og det var han som utløste det med sin væremåte. Han klarer å holde steamen oppe og ikke bli mett. Og jeg tror ikke han blir det før han tar klubben ut i Mesterligaen, sier Skammelsrud.

Gøran Sørloth er likevel skeptisk til å bruke ordet «imponert» når han skal beskrive hvordan Rosenborg har spilt i årets sesong

– Jeg er veldig glad for at vi klarer å reprodusere mesterskap, men synes fortsatt vi har noe å strekke oss etter med tanke på kvalitet i kampene i 90 minutter. Vi skal fortsatt bygge lag, og det er det det handler om for min del, sier Sørloth.

Bommet på årstallet

Da seriegullet var et faktum ble det selvsagt markert på hjemmesidene til den nybakte seriemesteren, men det gikk litt fort i svingene da seierssaken skulle legges ut. Dermed sto det i kort tid «Vi er seriemestere i 2018», ikke 2017 som det til slutt ble endret til.

Sørloth vil ikke feire neste års seriegull helt enda, men tror ikke noen av de andre lagene har kapasitet til å utfordre trønderne.

– Svaret er nei, med stor n, e og i. De andre er ikke i nærheten av å være god i det samme antall minutter som vi er. Vi må ikke være redd for å si at vi skal ta seriegullet i 2018, men det er litt annerledes å si at vi innkasserer det allerede, sier Sørloth og ler.

Også Skammelsrud har troen på en ny gullalder for Rosenborg.

– Ja, jeg tror det. Jeg føler at de har tatt tilbake hegemoniet, og har en situasjon som de hadde da de tok 13 på rad. Jeg tror det blir mange gullår fremover. Rosenborg er det beste laget mannskapsmessig, spillemessig og pengemessig. Vi begynner å komme tilbake til der vi var på 90-tallet, med god kontroll på den norske serien. Akkurat nå ser jeg ingen på kort sikt som kan ta det igjen, sier han.