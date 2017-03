Leken Midtsjø-assist da RBK tok årets første tittel

Saken oppdateres.

Brann 0–2 RBK

Etter to sesonger der nordtrønderen har vært bankers på RBK-laget, og vært med på å vinne serien og cupen begge årene, er det langt fra utenkelig at midtbanespilleren er Rosenborgs neste utenlandseksport.

De siste årene har Midtsjø sett at unge trøndere som Ole Selnæs og Jonas Svensson har tatt steget ut, selv om han jevnt over har holdt like høyt nivå.

Likevel vil han ikke svare på spørsmålet om at årets sesong handler om å posisjonere seg til å kunne gjøre det samme som kompisene.

- Jeg kjenner bare på at jeg vil spille kamper og komme i gang. Det er det som står i hodet mitt nå. Er man god nok får man forhåpentligvis muligheten, men nå nærmer kampene seg og det står om seriegull. Det er også noe i det å prestere foran Kjernen og trønderne. Jeg bare gleder meg til å komme i gang med alvoret og føle at man spiller for noe, sa Midtsjø til Adresseavisen mandag.

Det startet Rosenborg så smått med i den nystartede Mesterfinalen onsdag kveld, og 23-åringen leverte allerede i kamp én. For det var Midtsjøs frekke hælspark som åpnet for Milan Jevtovic’ 1-0-scoring etter en drøy halvtime.

Stjørdalingen var i det hele tatt meget involvert i Rosenborgs offensive spill, og kunne med litt flyt ha blitt kronet med flere målgivende før han ble byttet ut da timen var spilt. Det trengte han ikke, for Jevtovic-scoringen før pause var nok til å sikre Rosenborg sesongens første tittel. Tore Reginiussens 2-0-scoring på overtid ble bare litt ekstra krydder.

God dødballfot

Etter en åpning der Rosenborg hadde det meste av spillet, koblet Brann et godt grep om kampen etter kvarteret. Rødtrøyene kom til flere småfarlige dødballer, og hadde sågar ballen i nettet etter en av dem. Men da var Bismar Acosta allerede avblåst for offside.

Rosenborg på sin side var temmelig ufarlige – helt frem til det var Kåre Ingebrigtsens menn som fikk frispark ute til venstre midt inne på Branns halvdel. Vegar Eggen Hedenstad viste frem sin fremragende dødballfot, og la mesterlig inn i feltet der det bare var for Matthias Vilhjalmsson å styre ballen i nettet til 1-0. Han fikk imidlertid ikke hodet ordentlig på ballen og Brann-keeper Piotr Leciejewski kunne i stedet stå frem med en fremragende redning.

Så – etter vel halvtimen smalt det. Rosenborg hadde fått bedre og bedre dreis på angrepsspillet sitt, og holdt trøkket oppe. Fredrik Midtsjø tok med seg ballen i feltet, og gikk på skrå redning hjørneflagget. Han la igjen ballen med et frekt hælspark, og der var Milan Jevtovic. I sin første obligatoriske kamp for Rosenborg sendte han ballen i en bue over Leciejewski og i nettmaskene til 1-0 for dobbeltmesterne fra i fjor.

Store Jevtovic-sjanser

Andre omgang var ikke mer enn sju minutter gammel da Jevtovic var nær ved å doble ledelsen da han headet utenfor fra kloss hold. Minuttet senere var han frempå igjen, denne gangen etter å ha blitt spilt helt fri av Midtsjø.

Men i stedet for å ekspedere ballen i nettet fra ti meter ble nyervervelsen hindret av en meget opplagt Leciejewski bakerst hos Brann.

Midtsjø ble for øvrig tatt av banen da timen var passert. Inn for ham: Nicklas Bendtner.

Rosenborgs nye superstjerne tok plassen som midtspiss, mens Matthias Vilhjalmsson ble skjøvet ned som indreløper. Samtidig gjorde Milan Jevtovic og Elbasan Rashani plass for Pål André Helland og Mushaga Bakenga, slik at Rosenborg avsluttet Mesterfinalen med den samme angrepsrekken som trolig starter serieåpningen mot Odd søndag.

De tre maktet ikke prege kampen på Brann Stadion det første kvarteret de var på banen. I stedet ga bortelaget fra seg store rom i midtforsvaret, og Brann-innbytter Torgeir Børven var ved to anledninger kun marginer unna å komme seg til enorme sjanser.

Men det ble med tilløpene. Selv om Brann var det førende laget den siste halvtimen klarte de aldri å utligne. Dermed vant Rosenborg Mesterfinalen 2-0, i det som tydelig bar preg av å være en treningskamp.