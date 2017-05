Her var det varmest i landet tirsdag

Levanger hadde serielederen i kne, men et bisart selvmål sørget for poengdeling i derbyet

Saken oppdateres.

Levanger – Ranheim 1-1 (1-0)

Nye Moan: Like før halvtimen var spilt gikk hjemmelaget i ledelsen. Kim Robert Nyborg satte ballen lekkert forbi Even Barli. Det er dog Aniekpeno Udoh som skal ha mye av rosen. Nigerianeren holdt ballen ved hjørneflagget i rundt et halvt minutt før han fikk støtte av Adria Mateo Lopez. Spanjolen spilte Nyborg flott igjennom og sistnevnte kunne sende hjemmelaget i ledelsen.

Så kom utlikningen fem minutter før slutt. Bent Sørmo kunne skrellet en appelsin før han hadde fått det travelt. Et innlegg fra høyresiden går mot bakerste og der er det ingen i blått. Sørmo, som var helt upresset, valgte å prøve på klarering til corner. Høyrebacken sleivet ballen i mål bak en utspilt Faye Lund.

Trippelsjanse

Etter syv minutter hadde Levanger tre muligheter til å gå i ledelsen. Et skudd gikk i en Ranheim-spiller, den påfølgende returen reddet Even Barli mesterlig. Så, på den tredje returen, banket Jo Sondre Aas ballen i tverrliggeren.

Kampen hadde lite å by på i den første omgangen. Målet til Levanger var det eneste før hvilen. Torgil Gjertsen var svært nære en utligning. Ranheim-spilleren fyrte av et frispark rett i nærmeste stolpe.

Hjemmelaget presset på

Etter hvilen var det også hjemmelaget som presset mest. Levanger var mye nærmere 2-0 enn Ranheim var utligning på Moan. Christian Eggen Rismark bidro nesten til 2-0 da han spilte en livsfarlig pasning mot eget mål. Even Barli fikk så vidt en tå på den og ut til corner.

Ranheim kom på en sjelden visitt. Magnus Blakstad fikk fyre av fra tjue meter, men skuddet var slapt og enkelt for purunge Faye Lund i Levanger-målet.

Sluttspurt

Ranheim våknet litt da de innså at kampen var på vei til å ebbe ut i 1-0. Flere innleggsforsøk skapte trøbbel i Levangers bakre rekke, men Faye Lund virket sikker.

Så kom altså det bisarre selvmålet til Sørmo.

Ranheim virket mest sulten på alle tre poengene, men det endte med poengdeling på Moan.