Liverpool tapte i Coutinho-comebacket

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1–0

Det ville seg ikke for Liverpool i den første av to semifinaler i ligacupen mot Southampton. Selv om Philippe Coutinho fikk den siste halvtimen etter et lengre skadeavbrekk, klarte ikke Liverpool å utligne det tidlige Southampton-målet. Liverpool slet med å bryte gjennom forsvaret til de rød- og hvitstripete, og Southampton var nærmere 2–0 enn Liverpool var scoring.

Nå er Liverpool nødt til vinne hjemme på Anfield om to uker for at håpet om ligacupfinale skal leve videre.

Liverpool presset fra start, men det tok lang tid før noen av lagene ble farlige foran mål. Men så fikk Southampton to sjanser. Først skjøt Nathan Redmond fra ti meter, men Liverpool-keeper Loris Karius reddet med en benparade. Men da samme Redmond fikk sjansen alene med keeper minuttet etter, kunne ikke noe redde Liverpool. Iskald plasserte han ballen under keeperen.

Målet mot tente ikke Liverpool, som slet med å komme til sjanser. I stedet var det nok en gang Nathan Redmond som sto for farlighetene. For tredje gang i 1. omgang fikk han stå mutters alene i 16-meteren. Men som på første forsøk reddet Karius mesterlig på muligheten rett før pause.

Eneste Liverpool skapte før pause var et skudd fra Firmino like før Southampton tok ledelsen.

Heller ikke i andre omgang luktet det svidd av Liverpool-laget, som for anledningen stilte i sine sjokkgule drakter. Et kvarter etter pause satte Klopp innpå kanskje sitt sterkeste kort, brasilianske Philippe Coutinho. Teknikeren har vært ute med en ankelskade siden november.

Nærmest mål i den andre omgangen var igjen Redmond, som forsøkte å chippe ballen over Karius. Ballen gikk i tverrliggeren.

Liverpool-trener Klopp ga før kampen den utskjelte keeperen Loris Karius sjansen mellom stengene. Lucas fikk også en sjelden sjanse på sentral midtbane.

Returoppgjøret spilles onsdag 25. januar.