Liverpool brøt Crystal Palace-forbannelsen

Saken oppdateres.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1-0

Seieren satt svært langt inne, men Liverpool fikk til slutt den hjemmeåpningen de hadde håpet på. Sadio Mané sørget for at de røde står med fire poeng etter to seriekamper i Premier League.

Liverpool spiller avgjørende Champions League-playoff mot tyske Hoffenheim kommende uke, og manager Jürgen Klopp var tydelig i sine prioriteringer ved å gjøre fem bytter til ligakampen mot Crystal Palace.

Palace har hatt et usedvanlig godt tak på Liverpool på Anfield de siste årene med tre strake ligaseirer. Men som ventet var det Liverpool som eide ballen klart mest i den første omgangen.

Frisk debutant

Den første store sjansen kom etter 14 minutter, da Liverpools debutant Andrew Robertson slo perfekt inn fra venstre. Utrolig nok misset Joel Matip fra kloss hold.

Ti minutter før pause var det igjen den tidligere Hull-spilleren Robertson som viste frem sin gode innleggsfot. Sadio Mané klarte ikke å presse headingen inn mellom stengene.

Også Roberto Firmino hadde en brukbar sjanse for Liverpool før pause, mens Jason Puncheon kom nærmest for gjestene fra London. Palace forsvarte seg meget bra og kunne gå til pause med 0–0.

Stor Benteke-sjanse

Liverpool stormet ut også i 2. omgang, og hjemmefansen forventet tre poeng etter en serieåpning som endte med 3–3 borte mot Watford.

Men det var Palace som burde tatt ledelsen etter 55 minutter. Tidligere Liverpool-spiss Christian Benteke fikk servert ballen like utenfor femmeteren, men forsøket gikk høyt over.

Liverpool scoret tre i ligaåpningen sist helg, men hadde store problemer med å knekke koden mot Palace. En dobbeltsjanse etter 70 minutter satte fart i The Kop, men det sto fortsatt målløst.

Hoffenheim neste

Men så, etter 72 minutter, satt den endelig for Liverpool. Litt tilfeldigheter gjorde at Sadio Mané plutselig kom alene med keeper, og han sendte Anfield til himmels.

Liverpool kunne ha scoret flere, men 1–0 holdt i massevis.

Nå venter Hoffenheim på Anfield onsdag. Liverpool har 2–1 å gå på fra første møte. Sammenlagtvinneren er klar for det gjeve gruppespillet i Champions League.

Motgang for Joshua King

Bournemouth og Joshua King står uten poeng og scoringer etter to runder. Lørdag ble det 0–2-tap hjemme mot Watford. King spilte hele kampen.

Det ble litt av en kamp mellom Southampton og West Ham. Southampton ledet 2–0, men selv med en mann mindre etter det røde kortet til Arnautovic, kom West Ham tilbake til 2–2 etter to mål av Chicharito.

Men langt inn i overtiden ordnet Charlie Austin 3–2-seier til Southampton fra straffemerket.

Leicester slo Brighton 2–0, mens Burnley tapte 0–1 hjemme for West Bromwich.

Tidligere lørdag vant Manchester United hele 4–0 borte mot Swansea.