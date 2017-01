Liverpool-keeperen fikk tyn etter «flaut øyeblikk». Her slår han tilbake

Saken oppdateres.

LIVERPOOL-CHELSEA 1–1

Keeper Simon Mignolet spilte seg til overskriftene - på godt og vondt - i tirsdagskveldens toppoppgjør mellom Liverpool og Chelsea på Anfield.

Først fikk han massiv kritikk for å ikke følge med da Chelsea tok ledelsen. Deretter reddet han Liverpool-poeng da han kastet seg etter Diego Costas straffe kvarteret før slutt.

– Jeg er glad jeg reddet. Men følelsen er at vi er skuffet over at vi ikke tok tre poeng, sier Mignolet, som forklarer tabben slik:

– Jeg hørte ikke fløytesignalet, og han skjøt tidlig. Det er en vanskelig følelse. Han skjøt bra, men jeg er skuffet.

David Luiz ergrer seg litt over poengtapet på Anfield.

– Vi hadde en mulighet til å vinne kampen, og vi var uheldige som ikke vant. Men det var et godt resultat, sier Chelseas målscorer ifølge BBC.

Med ett poeng nærmer imidlertid ikke Liverpool seg klubbens første ligatrofé siden 1990. Avstanden opp til ligaleder Chelsea er stadig på 10 poeng.

Luiz-suser

Kampen var 24 minutter gammel da midtstopper David Luiz dundret inn Chelseas ledermål på frispark. Liverpool-keeper Simon Mignolet var uoppmerksom, og opptatt av å justere muren, da Luiz fyrte av. Skuddet gikk via stolpen og inn.

FAKTA PREMIER LEAGUE Arsenal – Watford 1–2 (0–2) 60.035 tilskuere Mål: 0–1 Younès Kaboul (10), 0–2 Troy Deeney (13), 1–2 Alex Iwobi (58). Dommer: Andre Marriner. Gult kort: Gabriel Paulista (Gabriel Armando de Abreu), Nacho Monreal, Arsenal, Sebastian Prödl, Stefano Okaka, Tom Cleverley, Watford. Bournemouth – Crystal Palace 0–2 (0–0) 11.000 tilskuere Mål: 0–1 Scott Dann (47), 0–2 Christian Benteke (90). Dommer: Jonathan Moss. Gult kort: Joel Ward, Andros Townsend, Damien Delaney, Crystal Palace. Burnley – Leicester 1–0 (0–0) 19.202 tilskuere Mål: 1–0 Sam Vokes (87). Dommer: Mike Dean. Gult kort: Matthew Lowton, Burnley. Liverpool – Chelsea 1–1 (0–1) Mål: 0–1 David Luiz (David Luiz Moreira Marinho) (25), 1–1 Georginio Wijnaldum (57). 53.157 tilskuere. Middlesbrough – West Bromwich 1–1 (1–1) 30.000 tilskuere Mål: 0–1 James Morrison (6), 1–1 Álvaro Negredo (str. 17). Dommer: Stuart Attwell. Gult kort: Bernardo Espinosa, Álvaro Negredo, Middlesbrough, Craig Dawson, West Bromwich. Sunderland – Tottenham 0–0 40.058 tilskuere Dommer: Lee Mason. Gult kort: Jack Rodwell, Javi Manquillo, Sunderland. Swansea – Southampton 2–1 (1–0) 20.359 tilskuere Mål: 1–0 Alfie Mawson (38), 1–1 Shane Long (57), 2–1 Gylfi Sigurdsson (70). Gult kort: Jack Cork, Federico Fernández, Swansea.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var opptatt av Mignolets opptreden etter scoringen.

- David Luiz! For en kasse! Mignolet hadde nok ikke tatt den uansett, men hvordan kan en keeper IKKE følge med på frispark fra den posisjonen? skrev Mathisen på Twitter .

– Utilgivelig slapt keeperspill av Mignolet, skrev den britiske fotballkommentatoren Ian Darke på sin Twitter-konto .

– Skikkelig flaut øyeblikk for Simon Mignolet - som ikke en gang var klar da ballen landet i nettet bak ham, skriver BBCs fotballskribent Phil McNulty i kanalens livedekning .

Det førte til at Liverpool hadde kniven på strupen før andre omgang. Hjemmelaget satte ut i et frenetisk tempo, og fikk sin belønning etter en snau time.

James Milner, som var en trussel fra sin backrolle gjennom hele kampen, headet ballen til midtbanespiller Georginio Wijnaldum. Nederlenderen stanget inn utligningen.

Costa-miss

Liverpool styrte kampen, men Chelsea var hele veien farlig på kontringer. Og det var nettopp en kontring som var foranledningen da Diego Costa ble felt innenfor Liverpools straffefelt kvarteret før slutt.

Costa fikk straffe, men Mignolet gjorde opp for sin svake opptreden på Chelseas ledermål, og reddet straffet nede i det høyre hjørnet.

– Så revansjerer Simon Mignolet seg. Og for en måte å gjøre det på, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Mignolet har fått mye kritikk denne sesongen, men statistisk sett var det imidlertid langt fra noe sjokk at han reddet Costas straffe.

Mignolet har nemlig reddet fem av ti straffer i ligaen siden han signerte for Liverpool, ifølge den belgiske journalisten Kristof Terreur på Twitter .