Liverpool-legende hånet Mourinho før kampen. Så svarte Manchester United på tiltale

Saken oppdateres.

MANCHESTER UNITED-CHELSEA 2–0

Da laguttaket før søndagens toppkamp mellom Manchester United og Chelsea kom, ble det klart at José Mourinho hadde valgt å hvile stjerner som Henrikh Mkhitaryan og Zlatan Ibramihovic

United-manageren fikk heftig kritikk, og det ble spekulert om hvorvidt han gitt opp en topp fire-plassering denne sesongen.

Det var imidlertid portugiseren som fikk le sist.

Hjemmelaget ga Chelsea-spillerne lite rom, og mål fra Marcus Rashford og Ander Herrera sørget for seier.

– Mourinho har mistet hodet

Da lagoppstillingen til Manchester United dukket opp søndag, var det mange som var overrasket.

– Zlatan på benken. Mourinho har mistet hodet, skrev Liverpool-legenden Stephen Nicol på sin Twitter-konto .

I TV 2s Premier League-studio var Erik Thorstvedt og Brede Hangeland kritiske til Mourinhos laguttak. I pausen, da United ledet 1–0, hadde Hangeland endret oppfatning.

Etter kampen var Hangeland full av lovord om United-manageren.

– Mourinho slo Conte, sa TV 2-eksperten, som kalte hjemmelagets prestasjon for «gnistrende».

Hyller spillerne

Sjefskribent for BBC, Phil McNulty, skrev på kanalens hjemmeside før kampen at Uniteds lag var «satt opp for å unngå tap».

McNulty skrev senere, på stillingen 2–0, at Mourinho hadde «absolutt rett» angående taktikken.

Etter kampen var Mourinho storfornøyd med prestasjonen.

– Alle spillerne gjorde jobben sin. Alle kjempet veldig hardt, sier Mourinho i et intervju vist på TV 2.

Portugiseren pekte dessuten ut forsvarsspillerne Eric Bailly og Marcos Rojo som spesielt gode i kampen. Mourinho er henrykt over at Manchester United fortsatt er med i topp fire-kappløpet. Det er seks poeng opp til Liverpool, og fire poeng opp til Manchester City.

– Jeg er veldig fornøyd med laget og resultatet. Resultatene til Manchester City og Liverpool satte oss i en posisjon hvor vi måtte vinne, sier Mourinho.

Fire poeng skiller i toppen

Selv forklarte Mourinho laguttaket med at Zlatan var «sliten» etter torsdagens kamp mot Anderlecht.

Det kan imidlertid ha vært et spill for galleriet.

– Jeg tror faktisk Mourinho mener dette er laget som er best rustet til å slå Chelsea, spekulerte Brede Hangeland i pausen.

Allerede etter sju minutter var United i føringen. Marcus Rashford stormet gjennom alene etter at assistmaker Ander Herrera hadde snappet en feilpasning fra Chelseas Nemanja Matic med hendene.

Tidlig i 2. omgang skulle Herrera selv komme på scoringslisten. Chelsea kom på hæla etter en frisparksituasjon, og fra hjørnet av 16-meteren skjøt Herrera inn 2-0 via Chelsea-forsvarer Kurt Zouma.

Blåtrøyene klarte aldri å kjempe seg inn i kampen igjen.

Chelsea topper fortsatt Premier League med sine 75 poeng, men kun fire skiller ned til formsterke Tottenham på annenplass.

Chelsea-manager Antonio Conte innrømmer at han er bekymret.

– Vi må jobbe hardt for å vinne riktig innstilling og motivasjon til å vinne tittelen, sier Conte.

(©NTB)