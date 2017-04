Liverpool straffes etter å ha forsøkt å signere 12-åring

Saken oppdateres.

Årsaken er at Merseyside-klubben skal ha gjort seg skyldig i et regelbrudd, melder BBC .

Liverpool er også ilagt en bot på 100.000 pund, tilsvarende en snau million norske kroner, for det samme forholdet. Klubben har innrømmet regelbruddet.

Liverpool skal ha brutt regelverket da klubben forsøkte å signere en 12 år gammel gutt fra Stoke i september i fjor. Klubben skal ha sendt inn en søknad om å få registrere unggutten, men søknaden ble avslått.

En undersøkelse viste at Liverpool hadde snakket med gutten og familien før de hadde lov. De hadde også invitert familien til Anfield for å se kamp, noe som er et brudd på reglene.

Gutten var 11 år da klubben forsøkte å signere han, og planen var at han skulle spille på U12-laget til Liverpool. Klubben skulle ifølge Daily Mail betale skolepengene hans.

Onsdagens avgjørelse fra Premier League innebærer at storklubben i en toårsperiode ikke kan signere spillere som er tilknyttet en annen klubbs ungdomsakademi. Det andre året av straffen gjøres betinget – og blir strøket dersom ikke Liverpool begår lignende regelbrudd de neste tre årene.

Klubben vil fortsatt ha mulighet til å signere unge talenter fra land utenfor England.

(©NTB)