Liverpool var på vei mot full pott. Så ødela de alt for seg selv

Saken oppdateres.

Sunderland - Liverpool 2–2 (1–1):

Det hektiske (og beryktede) juleprogrammet i Premier League nærmer seg slutten. Liverpool avsluttet i ettermiddag sitt intensive kampprogram med uavgjort mot Sunderland.

Lenge så det ut til å gå rødtrøyenes vei, men de rotet det til for seg selv ved å lage to straffespark. Sunderland-spiss Jermain Defoe scoret på begge, og dermed hadde det lite å si at både Daniel Sturridge og Sadio Mané hadde puttet for Liverpool.

– Vi jobbet hardt og visste at det kom til å bli vanskelig. Men vi sto kompakte og gjorde til tider to jobber. Lagånden var kjempebra. Etter å ha vist slik karakter, er vi fornøyde med ett poeng, sier Defoe selv til BBC etter kampen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var ikke like fornøyd med uavgjort.

– Jeg kan ikke forklare dette, for jeg vet ikke helt hva jeg så. Laget mitt kjempet, men jeg var ikke sikker på om de klarte det. Vi kan spille bedre fotball, men jeg er ikke sikker på om man kan spille bedre med den korte pausen, sier Klopp, og mener med det at Liverpool spilte sin forrige kamp for bare to dager siden.

– Jeg sa til spillerne at om ingen ønsket å spille ville jeg aldri si noe om det, og ikke fortelle det til noen, men ingen kom og det er bra. Angående hvordan vi spilte… jeg aner faktisk ikke hva jeg skal si om det, fortsetter Klopp.

Sjansefest

Liverpool åpnet kampen forrykende, og markerte seg med flere store sjanser allerede før ti minutter var gått. Daniel Sturridge, som spilte sin første kamp fra start etter skaden som har holdt ham ute en stund, fyrte av fra 10 meter, men en Vito Mannone i full strekk fikk dyttet ballen utenfor.

De røde satte opp et enormt press innledningsvis, og fikk også betalt for det da Sturridge sendte dem foran etter snaut tyve minutter. Det var da Dejan Lovren som flikket et hjørnespark videre inn i boksen, som Sturridge kunne heade i mål til ledelse.

Sunderland hang bedre med i kampen etter dette, og hadde flere store sjanser signert spissduoen Jermain Defoe og Fabio Borini. Etter en snau halvtime klønet Liverpool og Ragnar Klavan det til for seg selv da han felte Ibrahim N’Dong i feltet, og fikk straffespark mot seg.

Fra ellevemetersmerket var Defoe sikker.

Straffespark nummer to

Keeperne i begge ender hadde mye å gjøre i løpet av omgangen, men sikret at det bare sto 1–1 til pause.

Liverpool fortsatte i samme spor ut i andre omgang - men det gikk 25 minutter før de tok en fortjent ledelse på Stadium of Light. En scoring som dog så ut til å være feilaktig godkjent, da målscorer Sadio Mané var i offside.

Igjen startet det med et hjørnespark, som ble sendt videre inn foran lengste stolpe, der Mané kunne styre inn scoringen.

Det så så lovende ut for Liverpool, men syv minutter før slutt handset Sadio Mané i egen 16-meter. Han ble belønnet med gult kort og straffe mot.

Nok en gang en kanonsikker Defoe. Simon Mignolet var sjanseløs.