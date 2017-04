Lukaku scoret igjen da Everton passerte Manchester United

Saken oppdateres.

EVERTON - BURNLEY 3–1

Romelu Lukaku scoret sitt 24. mål for sesongen da han satte inn Evertons siste mål hjemme mot Burnley lørdag ettermiddag.

Belgieren hadde vært usynlig i store deler av kampen, men dukket opp med en fenomenal enkeltprestasjon et kvarter før full tid da han vendte vekk Michael Keane og skjøt i steget bak en sjanseløs Tom Heaton i Burnley-målet.

Før den tid hadde Phil Jagielka gitt Everton ledelsen like etter puase, før Sam Vokes utlignet på straffespark bare minutter senere.

Ross Barkley, som har vært i medias søkelys denne uka for utenomsportslige hendelser, kjente nok på lettelsen da han sendte Everton foran igjen med 2–1 etter 71 minutter, før Lukaku altså avgjorde kampen.

Everton passerer midlertidig Manchester United etter seieren og rykker opp på en femteplass på tabellen. United møter serieleder Chelsea søndag.

STOKE CITY - HULL CITY 3–1

Markus Henriksen ble sittende på benken kampen igjennom da Hull tapte 3–1 borte mot Stoke. Adama Diomande og Omar Elabdellaoui var ikke i Hulls tropp.

Marko Arnautovic ga hjemmelaget en tidlig ledelse som sto seg til pause, men Harry Maguire utlignet like etter hvilen.

Mål fra Peter Crouch og Xherdan Shaqiri avgjorde imidlertid kampen i Stokes favør, og Hull blir liggende nede i nedrykksgjørmen, kun to poeng over nedrykksstreken.

WATFORD - SWANSEA 1–0, CRYSTAL PALACE - LEICESTER 2–2, SUNDERLAND - WEST HAM 2–2

Det endte med seier 1–0 til Watford over Swansea etter scoring av Etienne Capoue like før pause. Swansea sliter fortsatt tungt under streken etter tapet og har to poeng opp til Hull.

Crystal Palace ser ut til å ha satt inn sluttspurten på en middelmådig sesong, og klarte 2–2 mot Leicester etter å ha ligget under 0–2 etter drøye 50 minutter.

Robert Huth og Jamie Vardy sendte fjorårets seriemester foran i London, men Yohan Cabaye og Christian Benteke reddet poeng for Sam Allardyces menn. Palace har dermed en liten luke til nedrykkslagene, fire poeng foran Hull.

Sunderland ser helt fortapt ut i bunnen av tabellen, selv om det ble et kjærkomment poeng hjemme mot West Ham lørdag. Fabio Borini sørget for 2–2 på overtid, men David Moyes’ mannskap er fire poeng bak Middlesbrough (som møter Arsenal mandag) og fire poeng bak Swansea.

Opp til trygg plass er det ni poeng, og det kan bli for tøft med bare seks kamper igjen av årets sesong.