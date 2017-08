Magisk Bendtner-øyeblikk snudde toppoppgjøret for RBK

Bolt klar for sin siste VM-finale: – Det er vanskelig å beskrive

Saken oppdateres.

MOLDE – ROSENBORG 1–2

Med fullt hus lå alt til rette for en fartsfylt og underholdende kamp på Aker Stadion. Slik ble det også. Rosenborg vant til slutt 2–1 etter å at Molde tok ledelsen tidlig i kampen.

– Jeg synes vi var helt fantastisk gode, spesielt i andre omgang. Det var en jevn førsteomgang, men i andre omgang var det klasseforskjell, sa en glad RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter kampslutt.

– Jeg har aldri vært her og opplevd at det har vært så stor forskjell på lagene. De ble slitne. Vi fikk større plass og utnyttet det, fortsatte RBK-sjefen.

Allerede etter fire minutter viste vertene at de ville skape problemer for trønderne. Isak Ssewankambo la ballen til Eirik Hestad i et mesterlig Molde-angrep. Hestad sendte den videre til Fredrik Brustad, som scoret fra kort hold.

Molde best i starten

Dermed sto det 1–0 til Molde allerede før fem minutter var spilt.

Minuttet etterpå kom Brustad til en ny sjanse, men fikk ikke skikkelig dreis på avslutningen.

Ole Gunnar Solskjærs menn åpnet best. Rosenborg skapte lite i starten av kampen. Etter halvspilt første omgang fikk Molde en mulighet etter et svakt tilbakespill fra Vegar Eggen Hedenstad. Ballen ble plukket opp, men Eirik Hestad lyktes ikke med å sette den inn bak André Hansen.

Den første store Rosenborg-sjansen kom etter en halvtimes spill. Da var det Milan Jevtovic som slo et godt innlegg til Yann-Erik de Lanlay. Avslutningen havnet i Moldes Stian Gregersen og videre til hjørnespark.

Ville slite dem ut

Ti minutter før pause slo Ssewankambo et godt innlegg, men ingen Molde-angripere klarte å dytte ballen i mål.

På tampen av omgangen kom Nicklas Bendtner til en god mulighet, da et innlegg fra de Lanlay nådde ham, men dansken lyktes ikke i avslutningen.

Pauseresultatet var derfor 1–0 til Molde, noe som etter spill og sjanser var fortjent. Til Eurosport sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen at hans lag måtte opp med presisjonen i andre omgang. Han regnet med at RBK ville slite ut Molde i de siste 45 minuttene.

Molde-trener Solskjær uttalte til TV-kanalen at hans lag var gode uten ball, at de kontret bra, men var litt for dårlige med ball.

Keeperbytte

Fem minutter etter hvilen kom Rosenborg til sin hittil største mulighet i kampen. En 45-graderspasning nådde Mike Jensen, som fyrte av et godt skudd. Ballen endte i stanga.

Tre minutter senere var RBK-kapteinen frempå igjen, men avslutningen ble reddet av Molde-keeper Andreas Linde.

Matthías Vilhjálmsson, som nok en gang måtte starte på benken, ble satt inn på banen da en snau time var gått. Han erstattet Jevtovic. Kort tid etterpå måtte Moldes keeper byttes ut etter en smell. Inn kom Matthias Eriksen.

Tolv minutter etter at han kom inn på banen leverte Moldes keeper-erstatter et dårlig utspill. RBK fikk tak i ballen. Mike Jensen sendte den videre til Bendtner, som på nydelig vis, med utsiden av foten, plasserte den i mål. Dermed 1–1.

Molde hektet av

Kåre Ingebrigtsen fikk rett i sin spådom i pausen. Rosenborg overtok føringen i kampen og Molde virket slitne. Ti minutter før slutt kom Vegar Eggen Hedenstad til en god sjanse, men da reddet Molde-keeperen.

Fem minutter før slutt klarte ikke hjemmelaget lenger å stå imot presset. En RBK-corner havnet på hodet til Vilhjalmsson. Han sendte den videre til Anders Konradsen, som stanget inn 2–1.

Etter kampen ventet voldsomme jubelscener i svingen hos de tilreisende Rosenborg-supporterne. Mike Jensen ledet an i jubelen. Etterpå kom en dansende Kåre Ingebrigtsen til fansen og fikk sin velfortjente hyllest.

– Det er fantastisk deilig, det skjønner de fleste. Det er ren glede, uttalte matchvinner Konradsen til Eurosport kort tid etter kampslutt.

– Molde kunne ligge bakpå med det tidlige målet. Vi beholdt roen, malte på og fikk til slutt betalt. Det var helt fortjent, fortsetter han.

Dermed er Molde hektet av i tetkampen. Rosenborg har en komfortabel ledelse på åtte poeng. Sarpsborg 08 på annenplass har riktig nok én kamp mindre spilt.