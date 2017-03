Målfesten på hjemmebane hjalp ikke City og Guardiola: Monaco ble for sterke i Champions League

Saken oppdateres.

MONACO-MANCHESTER CITY 3–1 (6–6 SML., MONACO VIDERE PÅ BORTEMÅLSREGELEN)

Manchester City er ute av Champions League etter 1-3 tap for Monaco på bortebane. Fem mål på hjemmebane var ikke nok, og det engelske laget røyk ut på bortemålsregelen. Etter litt over 180 minutter fotball ble resultatet til slutt 6-6.

– Vi sier bare merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup for at vi har fått to fantastiske fotballkamper. Skal vi oppsummere høydepunktene hadde vi holdt på til langt ut på morgenkvisten, sa Roar Stokke fra kommentatorboksen.

Viasat sin fotballekspert Rune Bratseth mener Monacos seier til slutt var fortjent.

– Det er en fortjent seier til hjemmelaget. Det var ren overkjørsel i første omgang. Etter pausen skifter kampen fullstendig karakter. City gjør litt annerledes, men hjemmelaget slipper seg ned og gir fra seg alt initiativ. Det er merkelig etter min oppfatning, sa Bratseth.

Målshow i England

Den første kampen i 1/8-delsfinalen mellom Manchester City og Monaco ble et vanvittig målshow. En halvtime før slutt ledet Monaco 3–2 på Etihad, men en sterk sluttspurt med tre mål av Manchester-laget ga det engelske laget et solid utgangspunkt før bortekampen i Monaco.

De første minuttene av returkampen i Monaco viste at lagene fortsatt var giret på å score mål. Etter sju minutter fikk Kylian Mbappe Lottin en kjempesjanse alene med keeper, men Citys Caballero stanset forsøket.

Men minuttet etterpå fikk Lottin en ny sjanse. Denne gangen benyttet han anledningen til å sende hjemmelaget i ledelsen.

Monaco hadde god kontroll den første omgangen, og da halvtimen hadde gått fant de nettmaskene nok en gang. Nok en gang fikk Mendy lagt inn, og fant Fabinho som bredsidet ballen i mål fra ti meter. Med 2–0 var City i kjempetrøbbel, og Monaco videre på bortemålsregelen.

City overtok etter pausen

De lyseblå hadde tydeligvis hatt en alvorsprat i pausen, og tok kontrollen da lagene kom ut til den andre omgangen. Laget fikk mange store muligheter, og i det 71. minuttet sendte Leroy Sane City-fansen til himmels. Monaco-keeperen måtte gi retur på et skudd fra Sterling, og der var Sane og banket ballen opp i nettaket. På dette tidspunktet var City videre.

Men seks minutter senere sluknet sangene fra City-fansen nok en gang. Lemar slo inn med venstrefoten, og Bakayoko fikk heade ballen inn fra 10 meter uten press. Nok en gang var Monaco videre på bortemålsregelen.

Selv om City presset hardt de siste ti minuttene, klarte Monaco å stanse målorgien. Dermed gikk de videre med 6–6 etter to kamper, og Pep Guardiolas menn er ute av den gjeve turneringen.

I kveldens andre kamp ble det 0–0 mellom Atletico Madrid og Bayer Leverkusen. Også i dette oppgjøret ble første omgang svært målrikt, og det spanske laget gikk videre etter 4–2 fra den første kampen.

Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund Juventus, Leicester, Monaco og Atlético Madrid er videre til kvartfinalene. Trekningen blir gjennomført fredag klokken 12.