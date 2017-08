Manchester United-stjernen ønsker å forandre fotballen: Vil at alle spillere skal gi bort deler av lønnen

En sandwich-hyllest til The summer of love

Saken oppdateres.

Manchester Uniteds Juan Mata er ikke som andre profesjonelle fotballspillere. Spilleren med over 40 landskamper for Spania vil donere bort én prosent av lønnen sin til veldedighet. Han oppfordrer også andre spillere til å gjøre det samme.

– Jeg ønsker ikke at dette skal være tomme ord. Ideen er genial, sier han ifølge The Guardian .

I et nylig blogginnlegg på The Players Tribune begrunner Mata avgjørelsen sin. Han forteller om sin egen trygge oppvekst nord i Spania, og om hvordan hans familie alltid støttet ham mens han var en ung og lovende spiller.

Viktig bestefar

Spesielt bestefaren var et viktig forbilde for Mata, som startet sin karriere i lokale Oviedo før han havnet i Real Madrids junioravdeling.

Den offensive midtbanespilleren slo gjennom etter en overgang til Valencia i 2007. Bestefaren så alle hans kamper og var Matas viktigste samtalepartner i en karriere hvor han blant annet har vunnet VM i 2010 og EM 2012 for Spania og Champions League med Chelsea i 2012.

Da Mata var etablert i den røde delen av Manchester i 2014, ble bestefaren syk og døde, noe som fikk Mata til å reflektere over livet. Han beskriver en følelse av tomhet etter en ligacupkamp mot Southampton.

– En av de tingene jeg er mest stolt av i fotball, såvel som i livet, er at jeg har kunnet dele mine største øyeblikk med familien min. Men da jeg desperat ønsket å prate med bestefar, kunne jeg plutselig ikke det, skriver han.

Tenker på ettermælet

En tur til slummen i Mumbai i India nylig skal også ha vært avgjørende for 29-åringens avgjørelse om å gi en fast sum - én prosent av sin lønn - til fondet Common Goal som ledes av den veldedige organisasjonen streetfootballworld , en gruppe av 120 veldedige grupper i 80 land.

– Det var vanskelig å forstå graden av fattigdom. Ingen barn burde være nødt til å leve slik. Jeg ble nedfor etter å ha opplevd levevilkårene deres.

Mata beskriver det voldsomme energiløftet han fikk da han begynte å spille fotball med barna i slummen.

- Hvis jeg smilte, smilte de, hvis jeg løp, løp de. Disse barna ga meg nytt liv, på samme måte som jeg ga min bestefar liv.

Vil ha en egen førsteellever

– Jeg tenkte på alt som fotballen har gitt meg. Og jeg tenkte på hva jeg ønsket at mitt ettermæle skal være. Jeg vet hvor heldig jeg er, som har fått de mulighetene jeg har fått - og at mange ikke har en familie som jeg har, skriver Mata.

Mata ber sine kolleger i fotballen om å bli med på å danne et eget «Common Goal Starting XI», et lag av spillere som er med på å gi deler av sin lønn til bekjempelse av fattigdom.

– Det kan høres ut som en klisjé, men det er sant, sier han.

United-stjernen skriver at hovedfokus nå er å få spillere til å delta, men at langtidsmålet er å få den globale fotballindustrien til å donere én prosent av sine totale inntekter til grasrotbevegelser og veldedighetsorganisasjoner. Mata tror at at hans initiativ gradvis kan bli en automatisk del av systemet.

– Hver gang noen signerer for et lag, når lønn blir utbetalt, når regnskapene gjennomgås i klubber, forbund og hos agenter, vil én prosent gå rett til sosiale prosjekter. Ingen vil stusse på at det er slik en gang. Hvis Fifa og Uefa kan verdsette dette, ville det vært fenomenalt, sier han.

Mye skepsis

Spanjolen er fullstendig klar over at en del personer vil være skeptiske til forslaget, etter å ha deltatt i prosjekter som ikke har gitt ønsket resultat.

– Jeg har pratet med en del folk allerede. De forstår mesteparten av det, og muligheten fotballen har til å utgjøre en forskjell. Det vanskeligste er å overtale dem, men vi må bare vise dem at dette er ekte og gjennomsiktig. De må se direkte hvor pengene går.

– Vi er heldige som driver med et spill for barn. Vi er så heldige som lever drømmen vår. Sammen kan vi skape en bevegelse basert på felles verdier som kan sette dagsorden i fotballindustrien - til evig tid, skriver Mata.

PS: Hvis initiativet hadde vært gjeldende nå - for Neymars rekordovergang til Paris Saint-Germain - ville den overgangen alene gitt snaue 25 millioner kroner til Matas bevegelse.