Manchester Uniteds sylfrekke scoring fikk TV 2-kommentatoren til å ta av

Saken oppdateres.

Manchester United - Sunderland 3–1:

Tradisjonen tro er Boxing Day - andre juledag - en stor fotballdag i England. For Manchester United og Jose Mourinho ble festdagen kronet med en seier.

Og selvfølgelig var Zlatan Ibrahimovic i sentrum, først med en målgivende, så scoring, så en målgivende igjen. Svensken er nå oppe i 12 mål i ligaen.

Men Henrikh Mkhitaryan klarte også å markere seg med en fantastisk scoring.

- Det er nesten synd at Mkhitaryans mål kom på 3–1, det hadde fortjent å være en matchvinnerscoring. Det ville ha vært et mål for historiebøkene, sa United-manager José Mourinho ifølge BB C.

Sjansesløseri

Manchester United festet tidlig et grep om kampen, og kom til flere store sjanser. Den største innledningsvis hadde Juan Mata da Paul Pogba skjøt på keeper, som ga retur. Men Jordan Pickford fikk kontroll på ballen.

Men til tross for at United styrte spillet, hadde Sunderland også et kjempefrispark som tvang David de Gea ut i full strekk- Etter 30 minutter hadde de også sjansen til å ryste United på Old Trafford da Anchiebe ikke hadde en, men to, store sjanser. Igjen var De Gea god og fikk ryddet unna.

Først etter 40 minutter satt ballen endelig i mål for et United som hadde vært veldig angrepsvillige i denne kampen, og det aller meste hadde dreid seg om Paul Pogba, som forsøkte seg flere ganger.

Men så var det altså Daley Blind som ble spilt gjennom av Zlatan Ibrahimovic, og satte ballen i lengste hjørne.

Zlatan-scoring

Manchester United fortsatte å male på gjennom hele andre omgang. Til slutt ble spørsmålet om Pickford og Sunderland-forsvaret klarte å holde unna.

Det klarte de ikke.

Med ti minutter igjen var det supersvensken Zlatan Ibrahimovic som ble spilt gjennom alene med keeper, og avsluttet naturligvis sikkert i mål. Det var svenskens tolvte mål denne sesongen.

Sylfrekk scoring

Henrikh Mkhitaryan ville ikke være noe dårligere. Armeneren har vært god for United etter at han ble tatt inn i varmen igjen, og scoret igjen mandag. Det på uhyre frekt vis:

Mkhitaryan tok rett og slett og hælsparket ballen i mål fra bak ryggen. Zlatan Ibrahimovic med assist.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad ble helt over seg av begeistring. Han er noget mer lugn når Aftenposten slår på tråden etter kampslutt:

– En bedre avslutning kan jeg ikke huske å ha sett. Det er sånne mål man drømmer om. Selve avslutningen var en kunst, sier Wikestad, som likevel ikke mener det er en kandidat til å bli årets mål.

– Jeg synes ikke at et offside-mål kan bli årets mål, sier kommentatoren.

Sunderland fikk et trøstemål på overtid, et kanonskudd av Fabio Borini.

– Jeg fikk ballen bak meg, og det eneste jeg kunne gjøre var å prøve å sparke den i mål med hælen. Og det lykkes jeg med, forklarer Mkhitaryan til Manchester Uniteds twitterkonto.

Slik gikk det i de andre kampene:

Swansea - West Ham 1–4 (Nordtveit-assist)

Arsenal - West Bromwich 1–0

Chelsea - Bournemouth 3–0

Leicester - Everton 0–2

Burnley - Middlesbrough 1–0