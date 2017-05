Mandag skal fotballtempelet i London rives: – Jeg kommer til å grine

Saken oppdateres.

LONDON (Aftenposten): Opp et par etasjer. Du søkte deg mot lyset og fløy opp de seks-syv siste trappetrinnene. Og så ut. Foran deg en gressmatte omringet av tribuner du aldri hadde sett maken til.

Det er 38 år siden nå. For første gang på et engelsk fotballstadion. For første gang skulle man få oppleve en hel barndom med tippekamp i levende livet og direkte til stede. Det var drømmer, håp og lengsel som fikk en utløsning denne lørdag ettermiddagen i mai 1979 på White Hart Lane. Et minne som aldri har fått forsvinne.

Søndag er det slutt.

Stadion skal bort.

Vi bare måtte tilbake til London N17.

White Hart Lane Kapasitet: 31.500 Det ble redusert tilskuerkapasitet etter at bygging an nystadion startet da ett av hjørnene ble revet. Plassering: Nordøst i London Åpnet: 4. september 1899 Tribuner: Ingen av de opprinnelige tribunene står. Den eldste delen av dagens stadion (East Stand) sto ferdig i 1934, men er modernisert flere ganger. Hovedtribunen sto ferdig i 1982. De to kortsidene ble revet og totalt nybygd på 1990-tallet. Ny stadion: Bygges nå og blir liggende litt lenger nord enn dagens stadion. Skal ha kapasitet på 61.500 tilskuere. Åpning nystadion: Starten på sesongen 2018/19 Tottenham spiller på Wembley stadion kommende sesong. Den norske supporterklubben Tottenhams venner har i overkant av 5000 medlemmer.

Gråter en skvett

Kebabsjapper, eksotiske grønnsaksbutikker, frisører som spesialiserer seg på rastafletter og pengeoverføringer til Asia og Afrika. En og annen pub, kiosker som tjener mest på salg av øl, vin og sprit.

Midt i dette multietniske kaoset av sliten murstein, frityrfett og ukjente gatespråk, ligger altså White Hart Lane.

– Jeg kommer til å grine. Helt sikkert, sier Paul Smith og sipper nok en gang fra sin pint.

Den storvokste eks-politimannen på 65 år vokste opp i Tottenham.

Mandag begynner rivingen. White Hart Lane skal bort. 19.30 søndag kveld settes det sluttstrek for 118 års historie på stadion med navn etter gaten som ikke ligger ved stadion, men rett rundt hjørnet.

Nytt og større

Det nye palasset i betong, stål og glass, den nye stadion er i ferd med å reise seg rundt ærverdige White Hart Lane. Byggekraner som til forveksling ligner Tottenhams berømte hane-på-en-ball-logo, ser ned på den gamle stadion. Kapasiteten på den nåværende arenaen er 31.500. Det nye stadionet skal få plass til 61.500 mennesker. Selvfølgelig tusen flere enn på Arsenals relativt nye Emirates Stadium.

Når fansen tar farvel med gamle White Hart Lane etter kampen mot Manchester United søndag, er det med blandede følelser.

– Det er trist. Det er veldig trist. Men samtidig tror jeg de fleste Tottenham-tilhengere ser frem til at den nye stadion kommer opp, sier Paul.

Det er 52 år siden et par onkler tok med seg Paul Smith på hans første kamp. Siden har det bare vært Tottenham. Han driver et nettsted (Spurs Odyssey) og er leksikalsk sterk på historien til klubben fra Nord-London. Uansett hva samtalen handler om, skyter 65-åringen inn en historisk anekdote gjerne med beskrivelse av et mål scoret i en kvartfinale på tidlig 1970-tall.

– White Hart Lane ble bygd som en stadion hvor man pakket inn stemningene. Det er en stadion som ofte har hatt en fantastisk atmosfære, sier han.

65-åringen har sesongkort for både borte- og hjemmekamper. Han har vært på de fleste andre arenaene i England.

Artikkelen fortsetter under bildene

Forventinger

Men det er ikke bare nostalgi og tristhet som preger High Road i Tottenham noen dager før rivingen starter. Langs gaten er det hengt opp bannere med historiske bilder. Den siste kampen mot Manchester United skal markeres med et lite ekstrashow etter kampslutt.

– Det er lov til å være litt trist. Men samtidig ser den nye stadion ut til å bli helt fantastisk. Jeg gleder meg til å se den og å gå på kamp der. Jeg tror alle aksepterer at skal vi ha fremgang, så er dette noe som er riktig å gjøre, sier Sam Smith.

80.000 på venteliste

Han får ingen motstand fra Martin Cloake som har skrevet flere bøker om Tottenham og er medforfatter på den offisielle og storslagne minneboken om White Hart Lane. Han er født og oppvokst i området og er nå leder av tilhengernes interesseorganisasjon, Tottenham Hotspur Supporter’s Trust.

– De fleste tilhengerne har innsett at en forandring måtte komme. Klubben har 80.000 som står på venteliste for å kunne kjøpe sesongbillett. En ny og større stadion er nødvendig, sier han.

Vi traff ham dagen før i sentrum av London. Han inviterte oss med til liveinnspilling av podkasten The Spurs Show som hadde direktesending fra en rockeklubb i det sentrale London. Det store trekkplasteret denne kvelden var Tottenhams tidligere manager Harry Redknapp.

– Tottenham er en fantastisk klubb, og White Hart Lane er en fantastisk stadion. Men det klubben gjør nå, er helt riktig, mener Harry Redknapp.

Hva skal barnet hete?

Men Tottenham Hotspur er også en del av en underholdningsindustri hvor det er viktig å tjene penger, mye penger. Dermed blir det nok aldri noen ny fotballstadion som offisielt vil hete White Hart Lane. Nå skal navnet på nyarenaen kalles opp etter en sponsor. En sponsoravtale som kan bety så mye som 200 millioner kroner i årlige inntekter.

Akkurat det bryr ikke Martin Cloake seg om.

– De fleste vil nok bare kalle den nye stadion for The Lane eller White Hart Lane uansett.

Paul Smith er overbevist om at de kan legge et hvilken som helst sponsornavn på den nye arenaen.

– Det vil alltid være White Hart Lane for meg.

Kunne ha flyttet ut

Det var ingen selvfølgelighet at den nye stadion ble bygd ved siden av den gamle. For fire år siden var Tottenham svært nær å ende opp med å spille på OL-stadion som sto relativt ubrukt etter lekene i London i 2012. Det ble West Ham som flyttet til OL-anlegget.

Da satte Tottenham-direktør Daniel Levy fortgang i arbeidet med å bygge nytt på tomten man allerede eide. Det kan være et lykketreff for bydelen Haringay med sine 250.000 innbyggere. Noen områder i Haringay blir klassifisert som de fattigste i Storbritannia. Tottenham er ett av disse områdene.

– Vi må bare innse det. De fleste som bor rundt stadion har aldri hatt råd til å gå på kamp, sier Martin Cloake.

Det er ingen industri igjen i bydelen og nå har alle store arbeidsgivere flyttet ut.

– At fotballklubben Tottenham lykkes, er den eneste sjansen som bydelen Tottenham har. De får ikke mer penger fra sentrale myndigheter. De må rett slett ordne opp selv, sier Cloake.

Han mener at Tottenham som klubb har tatt noe ansvar for å bedre forholdene i byen. De har stiftelsen Tottenham Hotspur Foundation som sørger for å hjelpe både med utdannelse og jobb for unge som sliter.

Leke med de store guttene

På hjørnet utenfor supporterbutikken slenger Michael Punt usaklige kommentarer til arbeidsfolk som driver og pusser litt på gatestein midt i byggekaoset.

Rappkjeften kan ikke la være å slenge noen bemerkninger min vei også.

– De skal jo ikke flytte. Tottenham blir her. Det er det viktigste, sier 52-åringen som snakker fort med bred cockneyslang slik man gjerne gjør øst og nord i London.

Han påstår at det kostet 15 pence å gå på fotballkamp den gang han som guttunge begynte å gå på White Hart Lane.

– De må jo ha ny stadion når de skal ut og leke med de store gutta, sier han, gliser, ser seg rundt og stikker av.

Han skal på puben.

Artikkelforfatteren er Tottenham-fan og har fulgt klubben siden starten av 1970-tallet