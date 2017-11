Martin Ødegaard må få spille hver gang

Saken oppdateres.

Makedonia-Norge 2–0

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk nok ikke så mye ut av denne treningskampen, den var som slike kamper flest. Mindre interessant.

Men Lagerbäck bør i det minste sørge for at Martin Ødegaard flettes inn i laget, og det på en slik måte at han får brukt sine sterke sider. Han fikk i hvert fall vist en del i Makedonia-kampen, selv om han var langt unna å dominere som på U21-laget.

Særegne kvaliteter

Det Ødegaard kan best, er på et så godt nivå at det vil være et nederlag for treneren å ikke kunne utnytte det.

Det står ikke på gutten selv. Han nærmest bønnfaller om å få være med på litt skikkelig fotballspill der han sklir rundt i jakt på spillbare posisjoner. Og han har virkelig gjort noe for å dempe sine svake sider også. Han tar tak defensivt også.

Men han er ingen duellmaskin ennå. Han truer ingen i luftspillet. Han scorer for sjelden. Men han har noe annet, og dette «annet» er det som det norske landslaget mangler og trenger mest. Ødegaard er en dribler og en pasningsspiller på høyt nivå.

En sjanseskaper. Da må han gis muligheten.

Han må benyttes

Det betyr at spillet må legges opp slik at han får ballen rettvendt så han enten kan drible vekk et par motspillere eller stikke smarte pasninger igjennom til medspillere på vei inn i farlige posisjoner.

Men denne gangen? Én gang fikk han ballen i en posisjon der han kunne gjøre noe med den. Han dempet pasningen fra Martin Linnes med sin mjuke fot og skjøt i stolpen. Det var Norges beste mulighet før pause. Og det var Norges lysglimt i en deprimerende kamp.

Ellers kunne vi se at Ødegaard gang på gang hadde store rom foran seg, uten å få ballen. Det er å kaste bort et talent – og et angrepsvåpen.

Taktisk går fotball i sin basis ut på å utnytte egne sterke sider og redusere motpartens. Norge klarte ikke å legge til rette for egne kvaliteter. Med bedre utnyttelse av kantene, spesielt Ødegaard, hadde vi også fått mer igjen for et annet norsk våpen, luftstyrken til spissene Alexander Sørloth (i 1. omg.) og Kamara. Fikk de innlegg i det hele tatt?

Ballen var plagsom

Dette var ingen vanskelig kamp for Norge. Dessverre ikke for Makedonia heller.

Det var liten grunn til så mange balltap som vi fikk se, makedonerne var ingen rivjern i forsvarsspillet sitt. Det burde med andre ord vært mulig for Norge å spille ballen i såpass mange trekk at motparten hadde blitt satt under press.

Da kunne Makedonia kanskje budt på noen feilvalg og tabber også. Det fikk de ikke muligheter til denne gangen. Da er vi tilbake ved Martin Ødegaard igjen. Når han har fått noen flere kamper, vil han kunne bli den ballsentralen som alle gode lag må ha dersom motstanderne skal få noe å tygge på.

Men da må han få spille hver gang.