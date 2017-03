Massivt presseoppbud da Bendtner hadde sin første RBK-trening

Saken oppdateres.

MARBELLA: Mandag kveld ble sjokkovergangen til Nicklas Bendtner kjent, og tirsdag ettermiddag tok den danske stjernen flyet fra København til Spania. Litt etter klokken 17 sjekket han inn på hotellet sammen med sportssjef Stig Inge Bjørnebye, og fikk hilse på sine nye lagkamerater.

Samme kveld kom treningsskjortene med 9-tallet på ryggen til hotellet. Onsdag kunne han dra på seg skjorten med RBK-logoen for første gang, da han gikk på gressmatten sammen med de andre RBK-spillerne like før klokken halv tolv.

Høyeste RBK-er

Nicklas Bendtner kom til treningsgresset gående bak landsmannen Mike Jensen. Han ble fulgt av 21 pressefolk fra Norge, Sverige og Danmark, men han har så langt fått beskjed om å ikke snakke med pressen.

Bendner småpratet med Rosenborgs tredje danske, Jacob Rasmussen under oppvarming. Med sine 193 centimetre over bakken raget han over alle de andre spillerne som jogget rundt banen. I solen har spillerne valgt de hvite treningsskjortene.

Ti minutter ute i treningen startet laget med spilling med ball. Bendtner dannet gruppe sammen de mest erfarne RBK-spillerne, som Mike Jensen, Jørgen Skjelvik, André Hansen, Pål André Helland og Tore Reginuissen. I motsetning til de fleste andre RBK-ere har Bendtner valgt svarte fotballsko til trening.

I spilleøkten på små flater fikk Bendtner utdelt den grønne trøyen, som betyr at han spiller på begge lagene.

– Aldri opplevd noe lignende

Trond Alstad, organisasjonsleder i Rosenborg, har aldri opplevd lignende tilstander på treninger til Rosenborg før.

- Jeg har aldri opplevd lignende så lenge jeg har vært i RBK. Det var bare noen få som var forberedt på overgangen, så interessen og pågangen i ettertid har vært desto større. Det er oppmerksomhet vi ønsker, så selvsagt synes vi det er artig, sier han til Adresseavisen mens treningen pågår.

Nicklas Bendtner skal møte pressen etter trening og lunsj klokken 14.30.

Mens spillere og trenere er i Spania for å trene, sitter Tove Moe Dyrhaug hjemme i Trondheim og opplever Bendtner-effekten på sesongkortsalget. Overgangen ble kjent sent mandag kveld, og dagen etterpå solgte Rosenborg 90 sesongkort , en økning på 99 prosent sammenlignet med dagene før. Det betyr at Rosenborg har solgt sesongkort for over 180 000 kroner på et døgn.

Nicklas Bendtner har en lang karriere bak seg, og startet sin internasjonale karriere i Arsenal i 2004. Der gikk han 108 kamper på ti år og scoret 24 mål. Han har også vært innom Juventus og Wolfsburg, før han kom til Nottingham Forest i 2016.

Han har også 74 landskamper for Danmark og har scoret 29 mål.