Meling ble ikke varslet om landslagsuttaket på forhånd

Her glimrer Nicklas Bendtner med sitt fravær

Det ble klart da landslagssjef Lars Lagerbäck tirsdag ettermiddag offentliggjorde troppen til VM-kvaliken mot Tsjekkia og treningskampen mot Sverige 10. og 13. juni.

Birger Meling er sammen med Tore Reginiussen de to eneste Rosenborg-spillerne i troppen. André Hansen står over av personlige årsaker.

– Jeg satt der inne i garderoben og fulgte med. Det var stas, det, sier Meling til Adresseavisen om uttaket.

Han forteller at han ikke hadde mottatt noen telefoner fra hverken landslagssjefen eller assistenttrener Per Joar Hansen på forhånd.

– Det har ikke vært noe varsel her, sier han.

– Barndomsdrøm

22-åringen kom til Rosenborg fra Stabæk i vinter, og etter å ha vært ute i store deler av oppkjøringen på grunn av en hjernerystelse har han spilt seg til en fast plass i Rosenborgs startoppstilling. Nå er han altså belønnet med landslagsplass også.

– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Jeg har løpt rundt på løkka som liten og drømt om å få representere Norge. Det å bli tatt ut i en tropp er første steg, og så får vi ta det derfra, sier han.

– Jeg håper jeg gjør et godt inntrykk og får vist det jeg står for. Så får vi håpe det holder, at det er godt nok.

Mister ferieuken

Resten av RBK-kameratene får en uke fri etter hjemmekampen mot Strømsgodset søndag. Det blir det altså ikke på Meling, uten at det nok plager ham nevneverdig.

Backen sier han ikke er på sitt aller beste per nå, og at han har en del å gå på.

– Men jeg begynner å få fart på beina, og det begynner å stemme. Men det skal nok bli bedre utover sommeren, sier han.