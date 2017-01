Messis vidunderlige mål var ikke nok: Nå er Barcelonas stjernegalleri i trøbbel

Saken oppdateres.

Villarreal – Barcelona 1–1

Den seiersvante storklubben måtte vinne bortemøtet med Villarreal for å holde følge med serieleder Real Madrid i tetkampen.

Seks poeng skilte lagene før kampen, etter at de hvite fra hovedstaden i går herjet med bunnlaget Granada. Gjestene fra Catalonia måtte vinne. Slik gikk det derimot ikke.

1–1, etter scoringer av Nicola Sansone og Lionel Messi gjør at Barcelona ligger fem poeng bak Real Madrid, og hovedstadsklubben har én kamp til gode. Dermed begynner det å se tøft ut for Barcelonas gullhåp. Også Sevilla ligger plassert over katalonerne på tabellen, ett poeng foran.

Mål like etter pause

Etter en fartsfylt, men målløs førsteomgang, tok det bare fem minutter før det ble scoring etter pause. Og den var det de gulkledde som sto for.

Alexandre Pato gjorde et glimrende forarbeid, og Nicola Sansone lurte ballen i nettet helt nede ved stolperoten. Pato, som var spådd en stor karrière i ung alder, har funnet tilbake til storformen i den spanske klubben.

Bare minutter senere var Neymar nære å ordne balanse i regnskapet. En sylfrekk frisparkvariant sendte brasilianeren fri i Villarreal-feltet, men fra god posisjon sendte superstjernen av gårde en svak avslutning.

Samme mann ropte på straffe da han gikk i bakken på hjørnet av 16-meteren noen minutter senere, men dommeren mente Neymar gikk for lett ned.

Forrykende avslutning

Ropte på straffe gjorde også Lionel Messi. Han sendte av gårde en avslutning fra cirka 16 meter, og skuddet så ut til å bli stoppet med hånden av en Villarreal-forsvarer. Minuttet senere var argentineren uheldig igjen, da han traff innsiden av stolpen.

Og det ble en fartsfylt avslutning på kampen. Første ropte Villarreal på straffespark – med god grunn – så misbrukte Neymar og Luis Suárez hver sin gode mulighet.

Det var ikke slutt på kontroversielle situasjoner. For tredje gang på kort tid ropte Barcelona-spillerne mot dommeren etter at en Villarreal-spiller kom borti ballen med hånden. Heller ikke denne gangen fikk de medhold.

Minuttet før slutt skulle likevel storklubben få uttelling. Og det på vakkert vis. Lionel Messi fikk skyte frispark fra cirka 20 meter. Det endte som så mange ganger før – med ballen i krysset. Et vidunderlig frispark.