Mike Jensen takker FCK-fansen for pipekonserten

Lørdag sikret Rosenborg seg en imponerende skalp i oppkjøringen da de slo FC København 2–0 i Parken. Mushaga Bakenga og Pål André Helland avgjorde kampen før pause, i det som nærmet var en knirkefri prestasjon fra trøndernes side.

Spesielt midtbanen fikk skryt av både RBK-sjef Kåre Ingebrigtsen og Ståle Solbakken i FC København. Kaptein Mike Jensen leverte som vanlig godt, men måtte tåle piping og ukvemsord fra tribunen – selv om det bare var en treningskamp.

– De gjør det vel på grunn av bakgrunnen min, sier Jensen til Adresseavisen etter kampen.

– Var klar over det

Slik som i Norge er midtbaneterrieren kjent for sitt temperament og blødende innsats for eget lag. Det fungerte som sprit på bål i oppgjørene mellom byrivalene FC København og Jensens gamleklubb Brøndby. De oppgjørene glemmer ikke FCK-fansen så lett – spesielt ikke etter at Jensen avsluttet Brøndby-karrièren med å avgjøre cupfinalen på overtid i Parken – mot nettopp FCK.

– Jeg er blitt pepet på i treningskamper her før, så jeg var godt klar over at det ville skje, sier RBK-kapteinen.

Men pipingen satte ikke indreløperen ut av spill.

– Må levere solid her

– Det gir bare gratis energi til meg, så det er fint, smiler han.

Så hastet han av gårde for å bruke lørdagskvelden med familien i hjembyen, skrøt han eget lag opp i skyene. Å slå sin gamle byrival 2–0 bare måneder etter at de imponerte med å ta syv poeng i Mesterligaen, veide tungt.

– Det er en solid prestasjon du skal levere hvis du skal vinne i Parken, sier Jensen.

Ståle Solbakken lot seg imponere og skrøt voldsomt av den trønderske midtbanen etter kampen. Spesielt Fredrik Midtsjø ble trukket frem av FCK-sjefen, i en kamp RBK hadde bestemt seg for å presse høyt, ligge kompakt og ta kontringene med full styrke. Det klarte de utvilsomt. Etter pause hadde danskene knapt nok en målsjanse.

– Trenger en slik plan

– Det er en trio på midtbanen som virkelig tar tak i kampen etter pause og styrer den, supplerer Ingebrigtsen.

– Vi spiller veldig bra og har en klar plan om hvordan vi skal løse det. Det lykkes vi med. Vi trenger en slik plan hvis vi skal gjøre det bra i europeiske kamper, sier Jensen.

Selv om det bare var mellom 1500 og 2000 tilskuere til stede, fikk 28-åringen også lært litt om hvordan det er å prestere mens hjemmefansen piper på en. Spøkefullt ber han nå norske motstanderfans gjøre det samme, for som eks-Brøndbyspiller Elbasan Rashani støttende sa da han passerte Jensen i intervjusonen:

– Husket ikke at jeg var i Brøndby

– De piper på han fordi han er en god spiller, sier Rashani.

Kantspilleren fikk en halvtime som innbytter for målscorer Helland, men slapp unna piping fra FCK-supporterne.

– De husket vel ikke at jeg var i Brøndby, smiler han.

