Mike Jensens løfte til fansen: – Skal skyte hver gang jeg kan

- Vi er glade for at de har berget livet

Her har de laget husrom for håpefulle gründere i Trondheim

Her er en hyggelig nyhet for deg som savner sola

Saken oppdateres.

– I morgen kan jeg garantere at jeg skyter hver gang jeg kan. Jeg tror det er veldig viktig å få avsluttet angrepene i morgen, spesielt om Ajax må jakte på et resultat. Da blir det ekstra viktig.

Det sier Mike Jensen på onsdagens pressekonferanse på Lerkendal.

RBK-kapteinen har opplevd en kraftig nedgang i antall scoringer denne sesongen kontra den forrige, men håper å få gjort noe med den trenden nå.

– Må spille bedre

Etter 1-0-seieren i Amsterdam for en uke siden er Rosenborg-spillerne fornøyde, men ikke i den grad at de selv mener de leverte en perfekt forestilling i Nederland.

– Defensivt spilte vi godt, men så har vi noe vi kan forbedre rent offensivt. Vi vet vi har en mulighet, men må sannsynligvis være bedre enn vi var i Amsterdam. Det kan vi også, sier Jensen.

Rosenborg kom til hjemmekampen mot Celtic i mesterligakvaliken med et solid 0-0-resultat med seg fra Glasgow. Da endte RBK med å bli liggende fryktelig lavt i banen, og tapte til slutt fortjent for skottene.

Sånn kan det ikke bli torsdag, ifølge RBK-kapteinen.

– Det er veldig viktig at vi ikke står så lavt som vi gjorde mot Celtic, for Ajax har spillere som er bedre til å løse det. Går vi på banen og tenker på at vi skal spille 0-0, da har vi gjort noe feil. Vi må angripe, vi må sjokke dem slik at de ikke kan ligge igjen med fire-fem mann på topp, sier Jensen.

Se pressekonferansen her

Har allerede bevist noe

Dansken mener Rosenborg må være bedre i kontringsspillet, og roligere med ball.

– Og så må vi se om vi kan komme enda litt høyere i presset vårt. Rent offensivt var vi ikke helt så skarpe som vi kunne vært, sier han. Uavgjort eller seier mot de tapende europaligafinalistene i mai vil sørge for en ny europacuphøst på Lerkendal.

– Det er en stor kamp som venter, men vi har allerede bevist oss på det nivået. Vi vet vi kan være der, ikke minst for fremtiden. Skal vi tape i morgen mot et sinnssykt bra Ajax har vi likevel klart å skape et resultat bare med seieren i Amsterdam. Roen har senket seg litt, og vi har allerede oppnådd noe vi kan bygge videre på, sier Jensen.