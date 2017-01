Molde-overgangen kollapset for Barli

Saken oppdateres.

Det blir ingenting av overgangen til Molde for Ranheims sisteskanse Even Barli.

I jula ble det kjent at Ole Gunnar Solskjær ønsket å hente Barli til Molde etter at Ethan Horvath ble solgt til Belgia.

Klubbene enige

Det innledende budet imponerte ikke Ranheim-ledelsen veldig, men etter noen ukers forhandlinger ble klubbene enige.

Ikke studieplass for kjæresten

Forrige uke var Barli i Molde for å forhandle sin personlige kontrakt. Der ble man ikke enige.

– Det handler på ingen måte om det sportslige, sa agent Sverre Mauseth til Trønder-Avisa.

Nå er det endelig klart at Barli ikke blir Molde-spiller, til tross for at både klubbene og Barli ble enige om det økonomiske.

Etter det Adresseavisen forstår, handler det om at Molde ikke kunne skaffe kjæresten skoleplass til høsten.

Hovdevik backup

Dermed starter Ranheim med stor sannsynlighet sesongen 2017 med keeperparet Even Barli og Alexander Hovdevik.

Hovdevik har de to siste sesongene spilt for Kristiansund, og har tidligere vært innom RBK og Rødde. Nå har han signert en toårskontrakt med Ranheim. Med Barli fortsatt på plass i fjæra, må nok 24-åringen belage seg på en tilværelse som andrekeeper for Ranheim.