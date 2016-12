Molde prøver å kjøpe Ranheim-keeper

Saken oppdateres.

Ranheim-målvakt Even Barli har imponert de siste sesongene, og nå er den tidligere Rosenborg-reserven ønsket av Molde.

Det var fotballkanalen.com som først omtalte saken, og adressa.no får bekreftet at det er hold i opplysningene.

La inn bud

Faktisk er interessen såpass stor at Molde etter det adressa.no kjenner til allerede har lagt inn bud på keeperen. Ranheim anser imidlertid budet som for lavt, men etter det adressa.no erfarer pågår det fortsatt forhandlinger mellom klubbene.

Amerikaneren Ethan Horvath er i ferd med å selges fra Molde, som dermed har behov for å få inn ekstra keeper i tillegg til svenske Andreas Linde. Linde vil trolig være klubbens førstevalg når 2017-sesongen starter.

– Ingen kommentar

Nær sagt som vanlig når det er snakk om potensielle overganger er de involverte partene rimelig lite meddelsomme.

– Jeg kan ikke kommentere dette, sier spillerens agent Sverre Mauseth til adressa.no.

– Det har vært og er interesse fra større klubber for flere av våre spillere, men på dette tidspunktet kan jeg ikke kommentere det ytterligere, er hva daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, drister seg til å si.

Spilte alt

25 år gamle Barli kom til Ranheim fra Rosenborg foran 2012-sesongen, og har etter hvert blitt en av førstedivisjonsklubbens viktigste brikker.

Denne sesongen spilte han samtlige 2700 minutter med seriefotball for klubben.

Et salg av keeperen vil naturlig nok komme godt med for Ranheim, som jobber for å komme seg ovenpå rent økonomisk. Dessuten har Ranheim planer om å vise seg som en klubb som kan utvikle eliteseriespillere, noe en Barli-overgang til Molde eventuelt vil være et eksempel på.