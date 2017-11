Molde uten sine to beste spillere i juniorfinalen mot RBK

Skal det være noen vits i å stemme, må et nei bety nei

Erkerivalene Molde og Rosenborg møtes i lørdagens cupfinale for junior. Molde stiller mest sannsynlig uten Erling Braut Håland og Thomas Amang.

Det er møte mellom to storheter når juniorguttene gjør opp om cuptittelen lørdag. Fjorårsvinner Molde møter Rosenborg i finalen, men det kan bli uten flere av deres beste juniorspillere.

17-åringen Erling Braut Håland har fått 13 kamper i Eliteserien i år og er sammen med Thomas Amang høyaktuell for Moldes A-lag mot Lillestrøm dagen etter.

– A-laget er alltid viktigst. Om Håland og Amang skal ha en rolle i den viktige kampen søndag, blir de ikke med i cupfinalen. Vi får se lørdag. Vi skulle gjerne hatt dem med, men har en plan også uten, sier Moldes juniortrener Daniel Berg Hestad.

Slagkraftig

Likevel vil Molde stille et slagkraftig juniorlag. Seks av spillerne var med på finaleseieren over Vålerenga i fjor, og tre av dem har spilt mye på G18-landslaget.

– Vi har mange gode lokale spillere på gang, og det er flere som er mer enn modne for et A-lag, sier Hestad.

Eman Markovic fra Lyngdal ikke en av de mange lokale, men har landslagserfaring og er toppscorer i turneringen så langt med ni mål.

– Han er en offensiv spiller som har ekstreme kvaliteter. Han har høyt balltempo, god nærteknikk og er målfarlig. Absolutt en spiller som kan ta store steg om han får tillit på et A-lag.

Vil møte Håland

Rosenborg-spiss Erik Botheim er i motsetning til bestekompisen Håland klar for finalen.

– Denne finalen har jeg ventet på lenge. Jeg tror det blir en jevn og tett finale, som blir veldig viktig for oss å vinne. Så klart er det ekstra viktig når det er Molde vi møter, sier Botheim, som ikke ser på det som en fordel om Molde kommer uten stortalentet Erling Braut Håland.

– Han er bestekompisen min, og jeg håper å få møte ham.

Rosenborgs juniortrener Roger Naustan bekrefter at det kan bli aktuelt for Botheim å spille både juniorfinale og seriekamp mot Viking søndag.

– Det er alltid et vanskelig puslespill, og det kommer an på kamputvikling, men vi tror det skal være mulig å kombinere. Botheim er veldig offensiv i hodet, sier Naustan til NTB.

Han tror det blir en jevn finale, uavhengig av hvilket lag Molde stiller med. For Rosenborg er finaleplassen nok en bekreftelse på at 98-årgangen er et sterkt kull i klubben.

– Det har vært en god generasjon hele veien. Vi har Andreas Helmersen som er i A-stallen og John Hou Sæter i Stabæk. Jeg er sikker på at om fire-fem år er et stort antall av disse toppfotballspillere, mener Naustan som tar over Levanger etter sesongen.

Sønner av profiler

Det er ikke bare Erling Braut Håland som har arvet gode fotballgener på disse to juniorlagene. For Molde er trenerens sønn Tobias Hestad i troppen. I tillegg vil Tobias Svendsen, yngre bror av Hammarbys Sander Svendsen som var med på fjorårets cupfinale, være sentral på finalelaget.

For Rosenborgs G19-lag spiller Tobias Bjørnebye, sønn av Stig Inge, og Filip Brattbakk, sønn av Harald Martin. I tillegg har Teodor Berg Haltvik en meget kjent tante som har gjort det skarpt på håndballbanen.