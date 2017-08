Møtet med jordskjelvofferet rørte lagkameratene til tårer: – Det har vært veldig tungt

Dette må skje for at Eikrem skal bli Molde-spiller igjen

Saken oppdateres.

Det ble mange tårer da fotballspilleren på Funnefoss/Vormsund (FUVO) i 3. divisjon dukket opp i hjemmegarderoben én time før helgens seriekamp.

Skolbekken fikk en mur over nedre del av kroppen og måtte amputere begge beina fra knærne og ned som følge av skadene han pådro seg i jordskjelvet som rammet ferieøya Kos i Hellas i slutten av juli.

To personer omkom, flere hundre ble skadet.

Ble hjertelig omfavnet

– Det var så rørende og flott at han kom på denne seriekampen. Jeg visste det noen timer på forhånd, og var sånn sett forberedt. Det ble uansett fryktelig emosjonelt for alle. Det så vi både på lagkamerater og ledere, unge og gamle supportere. Det var en hel masse folk bortom, som ville klemme ham. Det ble mange tårer, sier klubbens leder Tom Sigurd Hagen.

Han har kjent Skolbekken siden han var 16 år og er imponert over hvordan han har taklet ulykken.

Dette er saken om den tragiske ulykken:

– Da han kom inn til spillerne i garderoben én time før kamp, sa Martin at det hele var uvirkelig, men at han ikke har mistet motet. Han ser fremover og vil tilbake til idretten.

Klubblederen forsto at Martin Skolbekken synes det er aktuelt med en videre idrettskarrière.

– I overkroppen og resten av beina er han virkelig sterk i. Han kan komme langt i mange idretter. Jeg skjønte at han var inne på tanken om Paralympics, sier Hagen.

– Hva gjør dere for å få ham med i klubben igjen?

– Vi skal tilby en rolle i idrettslaget, dersom han vil det. Jeg ser ikke bort fra at han kan være trener. Martin er veldig populær og et samlingspunkt i garderoben. Han har betydd mye for klubben. Alle nye spillere fikk veldig rast kjempekontakt med ham. Han er veldig omgjengelig, sier Hagen, som har mye på hjertet.

– Det er naturlig å trekke ham med videre. Og det var ingen tvil om at spillerne på laget satte stor pris på at han var der, men det var også følelsesladet for dem.

Typen til å klare det

Det siste kan kaptein Stian Westerheim bekrefte.

– Han har vært fast på laget og en viktig brikke for oss. Dette har vært veldig spesielt for alle, men aller mest for Martin. Det har vært veldig trist og tungt, men samtidig veldig godt å se ham igjen.

– Han virker offensiv?

– Ja, han er tøff og imponerer alle. Han sier at han vil tilbake, og har en del tanker om det. Man skal ikke se bort fra at han kommer med til Paralympics. Han sier at han i første omgang vil opp og gå så fort som mulig. Han er typen til å gjøre det.

Spillerne varmet forøvrig opp med drakter med nummer 11 på ryggen. Det var Skolbekkens faste nummer.

Inn under kniven igjen

Martin selv måtte gjennom en ny operasjon mandag, men sendte bilder av seg selv fra sykesengen på morgenen, med manual i hånden, før han ble trillet inn på operasjonsbordet. Det var litt mer av det ene benet som måtte bort.

Han har allerede gjennomgått fem-seks operasjoner etter at han kom inn på sykehuset A-hus på Lørenskog fredag 29. juli. Der fikk han permisjon i helgen for å komme på kamp lørdag.

Setter opp høyt tempo

Der var også foreldrene med. Pappa Jarle Skolbekken sier til Aftenposten mandag at det var sønnens valg, men at de støtter det fullt ut. Han innrømmer likevel:

– Vi er også litt skremt av farten han setter. Han lager et tempo som to voksne mennesker ikke helt klarer å følge med på. Men hvis det er det som skal til for å møte de månedene som kommer, hvis det kan være en drivkraft og ikke en hemsko, er vi med.

Jarle Skolbekken legger til at Martin er en gutt som er vant til å drive idrett.

– Det er arenaen hans, det er der han har vennene sine. Derfor kaller vi ikke det han er på nå for et sykehusopphold, men en treningsleir.

Har en ambisiøs sønn

Pappa opplyser at målet for sønnen er å kunne gå på fødselsdagen 14. november.

– Det kan være ambisiøst, men vi får stole på legene. Først må vi skru kroppen til å ville videre. Vi bruker dette bildet: Den døren med bein er borte, men det har åpnet seg så mange andre dører. Sånn tenker han, og vi andre skal støtte ham alt vi kan.

Mandagens operasjon handlet om at det lengste benet skulle bli litt kortere.

– Det var en korrigering, ikke noen redningsaksjon. Det var en modellering for å få benet så funksjonelt som mulig, sier pappa, som legger til at det er flere som har tatt kontakt allerede for å få ham med i idrett for funksjonshemmede.

Nyter enorm respekt

Morten Heiberg følger klubben tett og skriver mye om det som skjer på webavisen Nes-info på Facebook.

– Fra dag én har Martin vært klar på at han skulle kjapt tilbake. Det at han har vært så åpen på sin Facebook, har gjort det lettere for alle. Det har eksplodert etter at han har lagt ut meldinger, og han har fått mange tusen kontakter. Ikke minst fra dem som er i samme situasjon. Det står enorm respekt av at han gjør dette. Det er ikke bare å være 22 år og miste begge bena, sier 48-åringen, før han føyer til:

– Våre dagligdagse problemer blir små, når man ser en ung gutt komme trillende inn på stadion og gir alle som er der en bamseklem. Humøret hans var som vanlig, veldig smittende.

– Noen ganger betyr fotball så utrolig lite, vennskap, tilhørighet og noen som bryr seg, betyr så utrolig mye mer. Vi tar alle av hos hatten og bøyer oss i støvet for pågangsmotet Martin Skolbekken viser etter ulykken. Han er et forbilde for alle og enhver.