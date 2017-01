Mourinho: – Jeg fikk giganttilbud fra Kina

Saken oppdateres.

– Jeg har allerede takket nei til et gigantisk tilbud om å dra til Kina, sier Jose Mourinho til magasinet GQ, ifølge Press Association .

Kinesisk fotball satser knallhardt, og pengene sitter virkelig løst. Nylig ble Carlos Tevez verdens best betalte fotballspiller etter at han skrev under for Shanghai, og han føyer seg inn i rekken av spillere som forlater bedre ligaer til fordel for pengene og Kina.

– Deres valg

Men Mourinho sier at han ikke vil kritisere dem som drar.

– Det er deres valg, deres liv. Kun den enkelte kan bestemme hva som er best for sin egen fremtid. Andre managere i Premier League har uttalt seg kritisk, men jeg er ingen kritiker, sier portugiseren.

54-åringen vil ikke ut med hvilken klubb som ønsket ham, eller når tilbudet kom.

Den siste tiden har det vært spekulert i om Wayne Rooney kan være på vei bort fra Old Trafford. Kina kan være et alternativ.

– Det er store penger det er snakk om, og i tillegg kan det være en interessant opplevelse, sier Mourinho på generelt grunnlag.

Europa er sjanseløse

Fra før har kjente navn som Luiz Felipe Scolari og Sven-Göran Eriksson trent lag I Kina. Og Mourinho innrømmer at det kan bli vanskelig for klubber å holde på spillere og trenere når kinesiske klubber kommer på banen.

– Hvis man tilbyr en spiller 50 millioner kroner i årslønn, og det kommer en annen klubb og tilbyr 250 millioner, da har du et stort problem. Hvis spilleren har fokus på fotballen, tar han gjerne til takke med 50 millioner. Hvis han er interessert i pengene, velger han de 250 millionene. Jeg er bekymret, for slike kontrakter kan vi ikke tilby i Europa. Men dersom en spiller ønsker å gå, så er det kanskje ikke en spiller det er verdt å holde på, sier Mourinho.

Vil bli stormakt

Kinas toppklubber har begynt å bruke enorme pengesummer for å lokke stjernespillere østover. Kina ønsker å bli en fotballstormakt og vil gjerne være vertskap og vinne VM innen 2050.

I midten av januar kom meldingen om at klubbene i den kinesiske superligaen kun vil få bruke tre utenlandske spillere fra og med 2017-sesongen.

– Beslutningen vil være fordelaktig for den generelle utviklingen av kinesisk fotball, fordelaktig for lokale kinesiske spillere og fordelaktig for å øke nivået til det kinesiske landslaget, uttalte Kinas fotballforbund.