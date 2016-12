Mourinho om Zlatan: – Han er 35 år, men det virker ikke som om han er mer enn 25

Saken oppdateres.

José Mourinho har ikke hatt det lett i Manchester United etter at han tok over etter Louis van Gaal, men nå føler portugiseren at pilene endelig begynner å peke oppover.

– Jeg begynner å føle meg skikkelig hjemme på Old Trafford og i Manchester United. For å si det på en litt annen måte begynner jeg å bli skikkelig «varm i trøyen». Jeg føler også at alt ligger til rette for at klubben igjen skal få oppleve skikkelig suksess, sier den omstridte manageren.

Annen juledag, på det som kalles Boxing Day i Storbritannia, skal United møte Sunderland. Selvtilliten er god etter tre strake seirer og en plass i mesterligaen innen rekkevidde.

– Det jeg kan si er at jeg er blitt møtt med åpne armer i Manchester United. Jeg har forholdt meg til et rolig og intelligent styre samt eiere som har opptrådt på samme måte. De vet hva de ønsker og vil, sier Mourinho om sin første tid i den sagnomsuste klubben.

– Det er ikke tvil om at de har stor erfaring. Det er snakk om rolige og pragmatiske folk som gir meg albuerom og gode arbeidsvilkår. Det gjelder ikke bare meg personlig, men også spillere og andre jeg har rundt meg hele tiden, hevder Mourinho.

Han legger til at han er klar over at det også har vært noen triste stunder i sesongen frem til nå, for tilhengerne som elsker både fotballen og klubben, ønsker suksess. Den har de ikke fått føle på skikkelig ennå.

Vanskelig i begynnelsen

Mourinho sier at han ikke har opplevd de store vanskelighetene eller problemene etter at han kom til Manchester-klubben.

– Nei, rent personlig føler jeg at det var enkelt å komme hit. Jobben er ikke lett, men det blir enklere nå som jeg begynner å føle meg skikkelig hjemme her, sier han.

– Det er lett å føle seg velkommen i denne klubben. Det er heller ikke problematisk på forstå at klubben ønsker fremgang. Fordi folk ønsker å bli lykkelige her i Manchester United, følte jeg meg også glad og tilfreds umiddelbart etter at jeg kom hit, legger portugiseren til.

– Det var lett å bli «varm i trøyen» etter at jeg nå har vært her i fem-seks måneder, mener han. Men Mourinho legger også til at United ikke er i den posisjonen klubben ønsker å være.

– Forventningene er høye, og det skal de være. Resultatene har gått litt opp og ned og variert mye, men det er det mulig å gjøre noe med. Vi jobber på, sier han.

Ibrahimovic starter

Alt tyder på at Zlatan Ibrahimovic kommer til å få full tillit fra start i kampen mot Sunderland mandag. Svensken har hittil scoret 16 mål i United-trøyen. Han vet hvor målet står og er i form. Mourinho er i alle fall full av beundring for Zlatan og mener han lever opp til forventningene.

– Han er 35 år, men det virker ikke som om han er mer enn 25. Han hamler i alle fall opp med spillere som er mye yngre enn ham på en svært god måte, skryter Mourinho.

– Ibrahimovic scorer mål og spiller bra. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er stolt over å ha ham på laget, for han ønsker å avslutte karrièren mens han er på topp. Det er derfor han spiller i Manchester United og ikke i Kina eller USA, forklarer portugiseren.

Han sier også at han mener Zlatan, tross sin til dels høye alder, fortsatt har mer å gå på og kan utvikle seg videre.

– De fleste toppscorerne lager mange mål på straffer. Ibrahimovic har ikke scoret et eneste straffemål, men likevel er han på topp. Det er oppsiktsvekkende, mener Manchester united-manageren.

