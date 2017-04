Mourinho om måten han behandlet United-stjerne på: – Jeg angrer

Saken oppdateres.

Ikke mange fotballspillere har opplevd like mye som Bastian Schweinsteiger. Tyskeren har vunnet blant annet Champions League og VM, og har satt sitt preg på tysk fotball i over ti år.

Men Manchester United-karrièren har ikke gått på skinner for 32-åringen. Oppholdet ble preget av skader, og han fikk aldri vist seg som den stjernespilleren han har vært i en årrekke for Bayern München og det tyske landslaget.

Innrømmer å ha gjort feil

Tyskeren ble nylig klar for den amerikanske klubben Chicago Fire. I kjølvannet av overgangen har Manchester United-trener José Mourinho snakket om behandlingen tyskeren fikk da han i begynnelsen av 2016/17-sesongen ikke fikk trene med førstelaget, men måtte holde på for seg selv.

– Det jeg visste om Bastian var at han kom fra en sesong full av skader, en sesong der han nesten ikke spilte, mens han ikke engang fikk behandling i klubben. Han fikk det utenfor klubben, sier Mourinho ifølge Daily Mail .

Ifølge avisen skal flere av Manchester Uniteds stjerner ha reagert på at Schweinsteiger holdt seg borte fra klubben under skadeperioden, og at han ikke engang så kamper.

– Jeg syntes ikke det var rett. Mentaliteten var feil. Det var den typen spiller jeg ikke ville ha i klubben, sier Mourinho.

– Men etter å ha blitt kjent med ham som person og profesjonell, måten han oppførte seg og respekterte mine avgjørelser, så angrer jeg. Det er ikke noe problem for meg å innrømme det. Han vet det, forteller portugiseren.

Ble stilt snodig spørsmål

Schweinsteiger er i disse dager i gang i sin nye klubb. På en pressekonferanse fortalte han om det han beskriver som en fin periode i karrièren sin i Manchester.

– Jeg hadde en strålende tid der. Spesielt med lagkompiser og trenerapparatet var det fint, og jeg nøt å være der, sa han ifølge britiske Telegraph .

Schweinsteiger kan få debuten for sin nye klubb allerede denne helgen. Men etter pressekonferansen var det ikke det sportslige som stjal overskriftene. Det var nemlig et snodig spørsmål i retning den tyske veteranen.

Schweinsteiger ble nemlig spurt om det var realistisk for Chicago Fire å vinne VM, et spørsmål tyskeren tydelig forsto lite av, og med god grunn, siden det er en turnering som kun kan vinnes av landslag.

Etter spørsmålet tok en medieansvarlig ansvar og reformulerte spørsmålet for 32-åringen, slik at det ble tydelig at det dreiet seg om den amerikanske ligaen.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor vi lader opp til seriestarten: