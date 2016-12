Moyes-stikk til Manchester United: - De var en klubb med store tradisjoner

Saken oppdateres.

Ett av de store samtaleemnene før lørdagens Boxing Day-møte mellom Manchester United og Sunderland, er naturligvis David Moyes´ retur til Old Trafford.

Skotten ble pekt ut som Sir Alex Fergusons etterfølger, før 2013/14-sesongen, men tiden hans i Manchester ble en aldri så liten katastrofe for mannen som hadde gjort sakene svært godt i Everton. Han fikk sparken allerede før han fikk gjennomført sin første sesong i klubben.

– Tradisjonen er borte

Siden har storklubben ansatt først nederlandske Louis van Gaal, før portugisiske José Mourinho når styrer skuta. Akkurat det gjorde David Moyes et poeng av på pressekonferansen før møtet.

– Manchester United var en klubb med store tradisjoner, og de foretrakk å hente britiske managere. Den tradisjonen er borte, sier han.

Også på et annet punkt mener Moyes at hans tidligere arbeidsgiver har forandret seg i løpet av de to siste årene. De røde fra Manchester har bladd opp store penger for å hente blant andre Paul Pogba, Anthony Martial og Henrikh Mkhitaryan til klubben.

– Det er også en fotballklubb som har hatt tradisjoner rundt pengebruk. De prøvde ikke å konkurrere med alle de andre klubbene. I stedet brukte man pengene på den riktige måten. Den delen er også borte, så jeg synes United har endret seg, mener Moyes.

Får Mourinho-støtte

Lørdag møter han en av de største i bransjen – José Mourinho. Portugiseren viste sympati overfor Moyes da han ble spurt om skottens tid i klubben.

– En manager som ikke får sparken er ikke en god manager. Vi må få sparken. Så jeg mener det var et tungt tidspunkt i Davids karrière, og han må gjøre hva jeg måtte gjøre (etter å ha fått sparken i Chelsea), hva vi alle må gjøre, gå videre, og det var det han gjorde, sier Mourinho.

Det ser ut til å ha løsnet for Manchester-klubben etter en noe tung start på sesongen. Laget har tre strake seire i serien, og har ikke tapt på åtte kamper.

For David Moyes og hans Sunderland handler det som forventet om å redde plassen på øverste nivå. Laget tok en viktig trepoenger hjemme mot Watford før jul, men ligger likevel under streken, på en foreløpig 18. plass.

Manchester United – Sunderland 16.00