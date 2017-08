«Mush» melder seg klar til helga og åpner for flere TIL-år

Jeg regner med at bilkøen står som i alle syv årene jeg har jobbet på Aqua Nor

Saken oppdateres.

En rekke klubber fra både inn- og utland forsøkte å hente Mushaga Bakenga i sommer. Da den nye TIL-spissen torsdag kveld landet i Tromsø, forklarer han hvorfor valget falt på Gutan og nedrykkskamp.

– Det er utfordringer jeg møter her med kamper som trigger og alt å spille for. Treneren har mye å si, og ble tungen på vektskåla, sier Mushaga Bakenga til iTromsø.

– Ventet i det lengste

TIL-ledelsen sa onsdag formiddag at de anså det som «lite sannsynlig» at de fikk en overgang til, men at de ville forsøke. Like før klokken 20 kunne iTromsø avsløre at kontrakten var signert.

– Det var en ganske hektisk dag for Jim (Solbakken, agent, journm.anm.). Jeg har egentlig tatt det ganske rolig. Jeg ville bare ha alle alternativene klar, og drev og satt plusser og minuser for hver klubb. Da var det Tromsø som trigget og snakket mest til meg, forteller Bakenga.

Flere spillere var involvert i å overtale 25-åringen til å velge Tromsø og TIL.

– Det var Gjermund (Åsen), Simen (Wangberg), (Christian) Landu, Morten (Gamst Pedersen), Tom Høgli, Tore (Reginiussen). Det var rett og slett ikke måte på, sier Bakenga.

Han avslører også at han holdt TIL på pinebenken lenge.

– Gjermund (Åsen) gjorde sitt de siste timene og var tydelig frustrert siden jeg ikke helt klarte å bestemme meg.

– Når bestemte du deg?

– Det var ikke mange timene før jeg skrev under. Jeg drøyde så lenge som mulig. Jeg er en treg afrikaner, så jeg brukte veldig god tid. Det var virkelig siste liten, sier Bakgena på kav trøndersk.

– Klar til å bidra

Det har blitt lite spilletid på Bakenga i år. Kun 358 minutter har det blitt i serien i år, men han fikk 17 minutter som innbytter sist uke for Rosenborg i cupen, borte i 2–1-seieren mot Jerv.

– Kampformen må jeg bare børste støv av så fort som mulig. Treningsformen er fin. Jeg har trent hardt og godt i Rosenborg, kroppen er bra og jeg er klar til å bidra, sier Bakenga bestemt.

– Er du klar til å starte?

– Det er opp til treneren. Jeg er her for å bidra. Kanskje kommer jeg inn. Lehne (Olsen) har gjort en god jobb på tobb, så jeg tror ikke det blir noe trøbbel, uansett hvem som starter, sier Bakenga.

Åpner for flere Tromsø-år

Bakenga er løst fra kontrakten med Rosenborg og har signert en avtale med TIL til 31.12.2017.

– Er det aktuelt å bli her lengre enn ut året?

– Jeg følger alltid magefølelsen og det viktigste for meg er og trives. Jeg er en livets mann, og går alt bra skal du ikke se bort ifra at jeg blir her lengre. Da skal jeg kjøre overtalelsesprosessen mot Gjermund & co. Men først må vi fokusere på å gjøre jobben og berge plassen, så får vi ta det da, sier den blide spissen.

Han mener det skal gå smertefritt og passe inn i TIL.

– Det er et lag jeg kjenner godt. Jeg kjenner eliteserien godt, så det bør ikke ta lang tid.

Debuterte mot TIL

Faktisk debuterte Bakenga i eliteserien kun 17 år gammel, hjemme mot TIL 23. september 2009, da han fikk de fem siste minuttene i oppgjøret som endte 0–0.

– Stemmer det. Det hadde jeg glemt, flirer Bakenga.

– Blir det rart å spille for TIL?

– Det blir godt. Jeg så kampen sist mot Vålerenga og måten de fremsto på imponerte meg. Jeg liker systemet de spiller og de har noe veldig spennende på gang.

Simo Valakari fortalte iTromsø om en lang god prat med Bakenga kvelden før overgangsvinduet stengte. Det samme mener Bakenga.

– Ja, jeg mener akkurat det samme. Han er en skikkelig gentleman, en bra trener, som har peiling på fotball. Han bryr seg veldig om mennesket, ikke bare fotballspilleren, det liker jeg og det betyr mye.

Og bare tanken på å få trent og lært av tidenes målkonge i eliteserien, Sigurd Rushfeldt, får Bakenga til å begynne og nesten trippe.

– Ja. Sigurd Rushfeldt er kongen. Jeg vil lære så mye som mulig av han. Jeg vil fortsette å utvikle spillet mitt, og kunne ikke gjort det under en bedre mann enn han, sier Bakenga.