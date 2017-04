NFF etter skandalen: - Viktig å være forberedt på at sånne ting kan skje, selv om man føler man har full kontroll

Saken oppdateres.

Det målløse oppgjøret mellom Kongsvinger og Ranheim ble plutselig arena for lørdagens store snakkis da en assistentdommer ble angrepet av en tilskuer.

Ole Andreas Skogsrud Haukåsen fra Løten FK ble sprayet i ansiktet med det politiet mener var pepperspray. Han valgte å fortsette kampen, og rapportene sier at det skal ha gått bra med assistentdommeren.

Rune Pedersen er tidligere toppdommer, nåværende seksjonsleder for arrangement i Norges Fotballforbund. Han sier NFF til enhver tid har et tett samarbeid med klubbene med tanke på sikkerhet.

– Tett fokus

– Først og fremst håper vi det går bra med assistentdommeren. Det er ikke slike ting vi ønsker skal skje på norske baner. I det store og hele er klubbene opptatt av sikkerhet, og vi har tett fokus på dette sammen med klubbene, sier Pedersen lørdag kveld.

Han har naturligvis fått med seg den uvanlige hendelsen på Gjemselund, men vil ikke spekulere i hva slags straff som kan foreligge.

Trolig vil vi ikke få noe svar på det før mandag. Da vil NFF gå gjennom rapport fra kampdelegat, samt andre opplysninger fra Gjemselund.

– Vi har årlige sikkerhetsseminarer, og i det store og hele er det trygt på norske fotballstadioner. Så må vi ta en ny runde når sånne ting kan skje. Det er viktig å være forberedt på at sånne ting kan skje, selv om man føler man har full kontroll, sier Terje Hauge, som er dommersjef i NFF.

– Er sikkerheten rundt dommerne god nok?

– I utgangspunktet så er den det. Det er heldigvis sjelden vi ser slike tilfeller. Når sånne ting skjer, så får man seg en støkk. Så får vi se om det er ytterligere tiltak som kan gjøres for å forsikre oss om at alle aktører kan ha fullt fokus på det sportslige, sier han.

– Kan skje ting hos oss også

Hverken Rune Pedersen eller dommersjef Terje Hauge har opplevd lignende tidligere.

– Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.

Pedersen mener det er viktig at man ikke glemmer sikkerheten, selv om slike ting sjeldent skjer.

– Klubbene har fokus på dette, og klubbene selv ønsker at egne arrangementer skal være gode og trygge, slik at ingen aktører opplever det som skjedde her. Det handler om å ha fokus på det. Det er viktig å huske at selv om det har gått bra lenge, så kan det skje ting hos oss også. Man må være på vakt, sier Pedersen.

Assistentdommeren: - Gleder meg til neste kamp

– Hvis man har hatt 14 kamper hvor ingenting har skjedd, så er det viktig å være årvåken på kamp 15 og 16 også, og at man ikke sovner når det gjelder sikkerheten, legger han til.

Gjerningsmannen skal ha tildekket ansiktet under handlingen og skal ifølge politiet ha brukt pepperspray. Han er pågrepet av politiet, og vil bli anmeldt.

Vi har prøvd å komme i kontakt med både assistentdommer Skogsrud Haukåsen, samt hoveddommer Steinar Hauge. Ingen av dem har besvart våre henvendelser.

– Jeg fikk en slags spray i øyet, fikk vasket det vekk og har ingen skader etter hendelsen. Jeg har det bra nå og gleder meg til neste kamp!, skriver Haukåsen i en sms til Dagbladet .