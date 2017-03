NFF legger ned stort prosjekt

Saken oppdateres.

– Vi kom til den konklusjonen at vi ikke fikk dette til å fungere med kamera og seil, sier Nils Fisketjønn konkurranse-direktør i NFF til NRK .

Prosjektet kom til verden i 2012 i regi av Kjetil Siem, daværende generalsekretær i fotballforbundet.

Millionprosjektet gikk ut på at lagenes trenere og kapteiner skulle takke for kampen med håndtrykk foran TV-kamera etter kampene. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) var begeistret for konseptet og støttet det med en million kroner, skriver NRK. Nobel Fredssenter var også med på samarbeidet, men trakk seg i 2015 .

– Jeg synes det er riktig å avslutte prosjektet og fortsette vediarbeid på en annen måte, særlig siden Nobels Fredssenter trakk seg ut som hovedpartner, melder Siem til NRK.

Flere spillere og trenere har tidligere uttrykt sin misnøye med prosjektet . Odd overså handlingen en gang i fjor da de skulle rekke et fly etter bortekamp mot Tromsø.

Seriestart i eliteserien er til helgen.