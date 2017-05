NFF-topp slår tilbake: - Opplever ikke dette som krisemøter

Her er 25 selskapslokaler du kan leie i Trondheim

Saken oppdateres.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt kalte onsdag inn de ulike avdelingene på Ullevaal til oppklaringsmøter. Tema: Ledelsens håndtering av Edvartsen-saken og løsningen på den.

NRK meldte først om det de kalte krisemøter.

Aftenposten har fått bekreftet misnøyen fra de ansatte, og at Bjerketvedt innkalte til møter.

Da vi snakket med Bjerketvedt onsdag ettermiddag, ville han ikke omtale møtene som «krisemøter».

– Noen er kritiske til løsningen i Edvartsen-striden

– At det har vært et hastemøte i NFF etter sterk misnøye i håndteringen av dommersaken, det er en gjennomføring og en stemning jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Bjerketvedt.

Generalsekretæren opplyser at det på hans initativ har blitt gjennomført informasjonsmøter med ansattutvalget, samt med flere forskjellige seksjoner i NFF.

– Det har jeg gjort for å gi rom for meningsutveksling, og opplever ikke dette som krisemøter.

– Er det riktig at dette er møter som var planlagt senere, men som i sakens anledning har blitt fremskundet?

– Nei, dette er nye møter. Alle disse møtene er nye, og det er ikke gjort noen endring der, sier Bjerketvedt.

– Er blitt godt mottatt

Et av diskusjonstemaene blant de ansatte har vært at Edvartsen vil få kompenasjon for kamper han ikke får lov til å dømme ut 2017.

– Jeg opplever at det er blitt godt mottatt at man har fått informasjon. Det har kommet ulike synspunkter, mange spørsmål, og også kritiske bemerkninger.

– Hva går de kritiske bemerkningene på?

– Noen er kritiske til løsningen som vi fikk i Edvartsen-striden. Andre er opptatt av helheten rundt dette med ansettelsesforhold. Alt dette har vi selvsagt tatt på alvor, sier Bjerketvedt.

– Er det de som mener at Edvartsen ikke kan fortsette i sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar hvis opplysningene om mobbing stemmer?

– Jeg kan ikke gå inn på hva enkeltpersoner har sagt.

– Kjenner ikke bakgrunnen

Aftenposten snakket onsdag ettermiddag med fotballpresident Terje Svendsen, som er i Bahrain i forbindelse med FIFA-kongressen.

Han forteller at styret er blitt løpende orientert om utviklingen i saken, og at det er administrasjonen som har håndtert den.

– Er det bekymringsfullt at det holdes krisemøte i administrasjonen?

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for NRK-saken, så det er vanskelig for meg å kommentere nå.

Konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har pågått i lang tid. I mars ble den imidlertid kjent for offentligheten, da Edvartsen ble utestengt av NFF på ubestemt tid .

Nå får ikke Norges nest beste dommer dømme mer denne sesongen. Fotballforbundet meldte tirsdag at Edvartsen igjen kan være aktuell som dommer neste år, men det innebærer at tilliten til ham gjennopprettes.

Svein-Erik Edvartsens advokat John Christian Elden. opplyser i en e-post at de ikke har noen kommentar til den siste utviklingen, og at de ser seg ferdig med saken.